Escola de Aplicação da UFPA promove Semana da Consciência Negra

A partir de amanhã, dia 18, até o dia 21 de novembro, o projeto Cartografia da Cultura Afro-brasileira e Indígena, da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, promove a Semana da Consciência Negra, com programação totalmente via internet. O projeto existe desde 2012, sob coordenação da professora Antônia Brioso. Ela conta que o objetivo é fixar no cotidiano dos alunos e da comunidade escolar a memória e as vivências do povo negro. "Evocar o 20 de novembro significa manter vivo na memória dos estudantes a luta do povo negro contra a escravidão ao qual foram submetidos e a permanência do racismo que os violenta cotidianamente", afirma ela. Serão quatro lives, todas com temas desenvolvidos pelo projeto que já contou com mais mil alunos de entre 16 e 18 anos.

Para Brioso, que conduz o projeto com diversos professores e voluntários, o primeiro passo da luta antirracista é a denúncia. "Nesse momento que tivemos que nos recolher por conta da pandemia, a internet foi o caminho que nós encontramos para socializar conhecimentos e denunciar o racismo. Não é que os casos aumentaram, mas hoje em dia o racismo é visto com lupa, pois estamos compartilhando nas redes sociais", avalia ela ao falar da importância de manter a programação mesmo que virtualmente.

A programação contará ainda com o lançamento do Livro “Cartografia da Educação Étnico-racial na Educação Básica – uma experiência de ensino antirracista.”, da professora Antônia Brioso, que debate as experiências dos 8 anos do projeto sob uma perspectiva de pedagogia de ensino intercultural e antirracista. A Faculdade de História de Ananindeua financiou a edição do livro pela Editora Paka Tatu. Toda a programação é aberta e gratuita pelo Youtube, no canal Projeto Cartografia Intercultural.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

18.11- 17h-. Live “Retratos de um quilombo na Amazônia: Arte e Biologia em foco.

Prof. Dr. André Cunha e Prof. Dr. Breno Filo. Mediador Prof. Dr. Daniel Barroso.

19. 11. 16h. A juventude negra e o acesso a educação. Grêmio estudantil da EAUFPA. Alunas Ana Carolina Lucena, Laís Braga e Marcela Nascimento (ambas do 3º ano do Ensino Médio), com a Mediação da Profa. Dra. Daniely Meireles

20.11 – 17h. Lançamento do Livro Cartografia da Educação Étnico-racial na Educação Básica – uma experiência de ensino antirracista. Autora: Profa. Ma. Antônia Brioso

(Trabalho premiado com Menção Honrosa na 2ª edição do Prêmio PROFHISTÓRIA de Melhor Dissertação.)

20.11- 18h. Show musical de Mariza Black.

21.11 – Live “Protagonistas negros: auto estima e identidade na literatura infantil.” Profa. Ma. Nilzi Cunha e Profa. Ma. Evillys Figueiredo. Mediação: Profa. Dra. Andréa Matos.