Escola de Aplicação da UFPA lança edital para a seleção de novos alunos

Estudantes que vão ingressar na Educação Infantil, Ensino Fundamental I/II ou Ensino Médio devem ficar atentos ao edital da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA). O período de inscrição será de 24 a 27 de janeiro de 2022, no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). As vagas serão disponibilizadas por meio do Sorteio Público On-Line.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O EDITAL COMPLETO

Para efetuar a inscrição, o candidato precisa ter em mãos o Cadastro de Pessoa Físicas (CPF) e deve preencher o formulário que será disponibilizado no site da Fadesp. As respostas serão levadas em conta na avaliação do candidato à vaga. As pessoas com deficiência (PcD) precisam, ainda, entregar o laudo médico na Escola de Aplicação da UFPA, entre os dias 24 e 28 de janeiro de 2022, das 8h às 12h.

Neste ano, a Escola de Aplicação da UFPA vai ofertar um total de 142 vagas, distribuídas da seguinte maneira: Educação Infantil, 29 vagas, sendo 21 para o Pré I (uma delas para PcD) e 8 para o Pré II; Ensino Fundamental I: 76 vagas para as turmas do 1° ao 5° ano, incluindo uma vaga para estudante PcD no 1° ano; Ensino Fundamental II: 18 vagas para alunos do 6° ano; Ensino Médio: 19 vagas disponíveis para o 1° ano.

Após o fechamento do período de inscrições, as informações serão analisadas e, no dia 2 de fevereiro de 2022, serão divulgados os nomes dos candidatos aptos a participarem do sorteio.

Entenda o sorteio público on-line e matrículas

O sorteio para as vagas será organizado e executado pela Comissão de Matrícula da Escola de Aplicação da UFPA. Além dos 142 que serão chamados para preenchimento imediato, haverá o sorteio de outros 142 estudantes para o cadastro reserva, que poderão ser convocados em caso de desistência ou inconsistência no ato da matrícula dos alunos sorteados para as vagas ofertadas. A divulgação dos resultados será no dia 11 de fevereiro, às 9h, no site da Fadesp.

Os responsáveis pelos alunos contemplados com a vaga deverão comparecer à Escola de Aplicação da UFPA para adquirirem o Kit Matrícula nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2022, durante o turno da manhã, com exceção das turmas pertencentes ao Ensino Fundamental II, que devem comparecer no turno da tarde.

Para fazer a matrícula efetivamente, os pais ou representantes legais dos estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio devem ir até a Escola nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2022, também pela parte da manhã. Já os responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental II devem se dirigir ao local, no mesmo período, no período da tarde.

Os documentos necessários para a realização da matrícula são: Kit Matrícula; cinco fotos 3x4 (atuais); cópia do comprovante de residência; comprovante de escolaridade da série anterior ou ressalva original para alunos que vão ingressar no Ensino Fundamental I e II; Certificado Original de Conclusão do Ensino Fundamental, acompanhado de Histórico Escolar ou Ressalva Original para alunos que vão ingressar no Ensino Médio e comprovante de vacinação da covid-19 para candidatos às vagas do Ensino Médio a partir de 15 anos completos ou idade inferior.