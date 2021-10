Escola de Ananindeua que passou por revitalização será entregue nesta quinta-feira

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Manoel Saturnino, em Ananindeua, que passava por revitalização, será entregue nesta quinta-feira (27). As melhorias realizadas irão proporcionar mais comodidade, conforto e qualidade de ensino aos alunos, professores e equipe técnico-pedagógica da instituição. Participam da entrega o governador Helder Barbalho e a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Foram reformadas 15 salas de aulas, quadra de esportes, biblioteca, laboratório de informática, direção, secretaria e coordenação pedagógica. Além de melhorias na sala dos professores, arquivo, nos banheiros masculino e feminino, recreio coberto, espaços de convivência e a instalação de equipamentos que propiciam a acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Foram investidos mais 1,3 milhão provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a realização das obras, que foram executadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A unidade escolar, com cerca de 2,7 mil m², está preparada e equipada para atender os mais de 1.100 alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental e Fundamental, que estão matriculados no espaço de aprendizagem.

Desde janeiro de 2019, esta é a 79ª unidade escolar entregue pelo Governo do Pará, por meio da Seduc.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)