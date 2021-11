Equipes da Sesma iniciam vacinação nas escolas da rede municipal de ensino

Nesta terça-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) iniciou a vacinação contra a covid-19 nas escolas da rede municipal de ensino. A ação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), será disponibilizada para estudantes, profissionais da educação e pessoas que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Além delas, aqueles que se vacinaram com a segunda dose até junho e que ainda não receberam a terceira dose poderão comparecer na vacinação, que segue até sexta-feira, 26.

A população pode ainda se vacinar nas 50 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESFs), das 9h às 17h. Os imunizantes também estarão disponíveis no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Centro Universitário Fibra e Hospital Naval de Belém, com distribuição de segunda a sexta, das 9h às 17h. Além delas, os shoppings Boulevard e Bosque Grão Pará realizam a vacinação das 10h às 22h, diariamente, incluindo os finais de semana.

Nestes espaços, a vacinação é destinada para quem ainda não recebeu a primeira ou segunda dose; idosos com 60 anos de idade ou mais; profissionais da saúde que receberam a segunda dose até julho deste ano e que ainda não foram imunizados com a terceira dose; e os imunossuprimidos. A terceira dose também está disponível às pessoas que completaram cinco meses da aplicação da segunda dose.

Para se vacinar é preciso apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)

Escolas que terão vacinação esta semana

23/11/2021

- EMEF República de Portugal (rua Anchieta, n° 359, bairro da Marambaia);

- EMEF Avertano Rocha (trav. São Roque, nº 95, bairro do Cruzeiro, Icoaraci);

- EMEF Walter Leite Caminha (conjunto Catalina, travessa Quatro, S/N, bairro do Mangueirão)

- EMEIF Florestan Fernandes (passagem Sargento Getúlio, n° 09, bairro Parque Verde)

24/11/2021

- EMEIF Palmira Lins de Carvalho (rua F, S/N, Conjunto Euclides Figueiredo bairro da Marambaia)

- EMEIF Rotary (rua Lauro Malcher N° 279, entre as travessas Tupinambás e Apinagés, bairro da Condor)

- EMEF Parque Bolonha (conj. Verdejantes III, quadra XIV e XV S/N)

- EMEF Maria Madalena Raad (passagem São José de Ribamar, nº100, bairro da Agulha - Icoaraci)

- EMEF Maria Luiza Pinto Amaral (passagem Mucajá, S/N, bairro da Sacramenta)

25/11/2021

- EMEF Padre Leandro Pinheiro (rua Barão de Igarapé Miri, nº 619, Guamá)

- Liceu Escola Mestre Raimundo Cardoso (trav. das Andradas, nº 1110, Icoaraci)

- EMEF Gabriel Lage da Silva (conj. Residencial Parque União Rua Irmã Adelaide, Quadra 09, S/N, bairro do Tapanã)

- EMEF Manuela Freitas (av. Gentil Bitencourt, nº2822, São Brás)

- EMEF Benvinda de Franca Messias (praça Floriano Peixoto, nº 850, São Brás)

26/11/2021

- EMEF Olga Benário (rua Rosa Luxemburgo, S/N, bairro Águas Lindas)

- EMEIF João Carlos Batista (av. Independência, Rua Cristina Cardoso S/N, bairro da Cabanagem)

- EMEIF Santana do Aurá (estrada Santana do Aurá, S/N, bairro do Aurá)

- EMEF Maria Stellina Valmont (passagem Vitória, nº423, bairro da Terra Firme)

- EMEF Alfredo Chaves (rua Dois de Dezembro, S/N, Cruzeiro/Icoaraci)

- EMEF João Nelson Ribeiro (passagem das Flores, nº434, entre Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, bairro do Telégrafo)

- EMEIF Professor Helder Fialho Dias (rua das Orquídeas, S/N, bairro da Brasília, Distrito de Outeiro)