Equipe de O Liberal é homenageada pela cobertura do Círio de Nazaré

A equipe de O Liberal participou, na noite desta quarta-feira (10), do coquetel de agradecimento e confraternização promovido pela Arquidiocese de Belém, Obras Sociais da Paróquia de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré com representantes da imprensa, no Restô do Porto. Na ocasião, além de prestigiar os conteúdos veiculados na mídia regional sobre o Círio de Nazaré, a Redação Integrada O Liberal foi destaque pelas melhores matérias. A diretoria divulgou o trabalho dos veículos e os convidados escolheram o melhor conteúdo.

Entre os conteúdos selecionados está o material dos fotógrafos de O Liberal Tiago Gomes e Tarso Sarraf, e da repórter Daleth Oliveira, que levaram o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, com as melhores matérias produzidas sobre o Círio de Nazaré 2021.

“Uma honra estar sendo homenageado nesse evento. Sou católico e, de certa forma, pago uma promessa pessoal de fazer o Círio todo o ano e trazer imagens que eu consiga atingir as pessoas da melhor forma. Esse ano foi diferente, uma correria, e poder fazer uma foto que todos admiram é incrível. Esse é o presente, um reconhecimento do meu trabalho”, declarou o fotógrafo Thiago Gomes.

Foram 11 trabalhos divulgados ao todo, entre eles conteúdos produzidos pela da TV Liberal, Jornal O Liberal, Revista Círio, freelancers e outros veículos paraenses.