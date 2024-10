Equipe da UFPA representa a região Norte em competição nacional de Direito Concorrencial

Uma equipe de alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi destaque na Wicade, uma competição nacional de Direito Concorrencial realizada em Brasília (DF), entre os dias 23 e 26 de outubro. Das 15 equipes inscritas de estudantes de Direito e Economia, o grupo da UFPA alcançou a oitava posição, sendo o único representante da região Norte desta edição.

Equipe de Direito da UFPA (Foto: arquivo pessoal)

A equipe foi orientada pelos advogados Malu Paiva e Edson Dias e composta pelos alunos Graziele Everton, Khyra Grangense, Lorena Dacier, Pedro Frazão, Vitor Samuel e Vitória Balesteros.

A competição tem como objetivo promover o estudo do direito concorrencial pela simulação de um julgamento de um caso fictício. Durante a disputa, equipes de seis a oito estudantes, representando uma instituição de ensino, atuam como advogados e são avaliadas em duas etapas.

Na fase escrita, os alunos apresentam os memoriais sobre o caso e procuram mostrar habilidades de pesquisa e redação. Na fase oral, realizada em Brasília, as equipes participam de painéis que simulam o julgamento do caso pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O evento também contou com a participação de dois advogados do antitruste e com o apoio de escritórios de advocacia de Belém e São Paulo, que auxiliaram no desenvolvimento das habilidades da equipe, oferecendo orientação e recursos valiosos para a competição.

A Wicade teve início em 2021 e passou a integrar o calendário de eventos realizados anualmente pela autarquia. Neste ano, a 4ª edição da disputa reuniu 109 estudantes e mais de 50 profissionais voluntários da área antitruste.

