Equatorial Pará realiza troca de lâmpadas gratuitamente na Praça das Mercês

A concessionária de energia Equatorial Pará realizará, nesta quinta-feira (12), a troca de lâmpadas antigas ineficientes (incandescentes e fluorescentes), por modelos de LED, muito mais econômicos. A programação será realizada na Praça das Mercês, localizada na rua Santo Antônio, próximo a Travessa Frutuoso Guimarães, de 08h30 às 13h e das 14h às 17h30. A ação faz parte do projeto E+ Economia, com foco na troca das luminárias com o objetivo de ajudar a reduzir o consumo de energia dentro das residências, e com isso impactar positivamente no orçamento doméstico.

Para participar, o cliente deve ser residencial, comparecer ao local munido de documentos pessoais, a última conta de energia e as lâmpadas para serem substituídas. Cada cliente poderá efetuar a troca de até cinco (05) lâmpadas. Com isso, o consumidor consegue fazer a troca gratuitamente e terá lâmpadas novas muito mais econômicas que as fluorescentes e incandescentes, por exemplo, visto que esses modelos consomem muito mais energia que uma lâmpada de LED.

O engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, destaca que a distribuidora não tem medido esforços para levar seus projetos que ajudam a economizar energia elétrica para mais próximo dos clientes. “Realizamos ações diariamente para levar benefícios à população em todo o Estado, sempre promovendo ações como essa que conseguem impactar um número grande de pessoas, principalmente os que mais necessitam. Com a troca dessas lâmpadas o cliente pode economizar até 80%, no que diz respeito a iluminação residencial”, pontua.

Confira o local da ação:

E+ Economia na Praça das Mercês

Endereço: rua Santo Antônio, próximo à Travessa Frutuoso Guimarães

Horário: 08h30 às 13h e das 14h às 17h30

Documentos necessários: RG, CPF, fatura de energia e as lâmpadas para serem trocadas.