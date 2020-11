Entulho é despejado irregularmente na Duque de Caxias

Pelo menos três retornos da avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, foram tomados por despejos irregulares de entulho neste fim de semana, no sentido Marco-Fátima. Em um deles há, inclusive, um sofá inteiro que foi jogado, atrapalhando o trânsito e a travessia de pedestres na área.

A advogada Patrícia Rocha mora na região e afirma que a situação é comum. Para ela, falta mesmo educação dos moradores. “Realmente sofá foi inédito, mas lixo jogado aqui é todo dia. Em grande quantidade. Não dá para esperar que a prefeitura fique aqui 24 horas esperando para recolher. O povo precisa se tocar”, desabafou ela, que conta que já denunciou despejos irregulares de lixo na Duque de Caxias duas vezes. Outro fato que a deixa preocupada são as chuvas. "A água vem e leva tudo. E todo ano é isso. A gente não aprende", disse.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) esclarece que é responsável em recolher até 1 metro cúbico de entulho, equivalente a uma caixa d'água de 1000 litros. Para volumes maiores, a obrigação é do morador, que deve contratar uma empresa para recolher e dar destinação adequada a esses materiais, conforme determina a Lei Federal 12.305. Por meio do disque Sesan 156 é possível agendar o recolhimento de entulho.