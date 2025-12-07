Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Entre o brilho das tendências e o afeto: como os paraenses estão reinventando a decoração de Natal

A tendência de 2025 é ampla e heterogênea, mas com uma marca bastante clara, o excesso

Bruna Lima
fonte

Paula Andrea Rodrigues transformou a tradição natalina em um ritual de amor que cresce junto com sua família, literalmente. (Wagner Santana/ O Liberal)

Em 2025, as casas paraense seguem iluminadas não apenas por luzes e enfeites, mas também por histórias afetivas. A decoração de Natal, que há décadas mescla tradição, estética e simbologia, vive hoje um movimento de dualidade, de um lado, as tendências marcadas pelo exagero, pelas cores fortes e por referências internacionais, de outro, a força das memórias, dos objetos carregados de história e do desejo de transformar a casa em um território emocional.

Quem percebe bem esse cenário é o decorador Luiz Henrique Menezes, profissional que acompanha de perto o comportamento dos clientes e a evolução do mercado. Para ele, a tendência de 2025 é ampla e heterogênea, mas com uma marca bastante clara, o excesso. “Laços desproporcionais, bolas grandes, degradês, luz em abundância. O vermelho volta com força total”, explica. Segundo ele, o estilo maximalista continua em alta, inspirado em referências de outros natais, com pinheiros simétricos, cheios e vibrantes.

DECORAÇÃO NATALINA

Ao mesmo tempo, um movimento contrário ganha espaço, o retorno dos Natais passados, carregados de nostalgia. “Os brinquedos de vidro, os enfeites vintage, as peças que lembram infância e avós. Isso tudo está voltando”, diz Luiz. Para ele, essa estética afetiva não é apenas moda, mas uma forma de expressão que encontra aderência especialmente entre clientes mais velhos, que preferem reaproveitar o que já têm e transformar objetos com história em protagonistas da decoração. “No fim, metade das pessoas seguem tendências e metade não. Hoje é muito relativo”, resume.

Luiz observa ainda a influência da internet na hora de montar a árvore. Instagram e Pinterest se tornam bússolas para muitos consumidores, especialmente casais jovens. “Todo cliente já chega com uma referência. Eles mostram uma foto, uma ideia, e isso nos guia”, comenta. Ainda assim, para o decorador, existe algo que nunca sai de moda, o afeto. “A árvore tem que emocionar. Objeto que traz lembrança é tendência eterna”, afirma.

Se para muitos a decoração é questão de estilo, para outras famílias ela é parte viva da própria história. A urbanista e pedagoga Paula Andrea Caluf Rodrigues transformou a tradição natalina em um ritual de amor que cresce junto com sua família, literalmente.

Tudo começou com o nascimento do primeiro neto. “Foi um amor que eu nem sabia que existia”, lembra. Para comemorar a chegada do pequeno, Paula montou uma árvore exclusiva para ele. O gesto virou costume. Hoje, cada neto tem sua própria árvore, com tamanho e estilo que acompanham sua idade e personalidade. São árvores grandes, médias e pequenas que preenchem a casa com significados. A mais nova delas já está reservada para o bebê que está prestes a nascer, o nono netinho, Otávio.

Nenhum Natal da família é igual ao outro. As cores mudam, os temas se transformam, já houve Natal branco, Natal das rosas, Natal dos ursinhos. Em 2024, Paula inovou mais uma vez e criou também a árvore dos avós, repleta de referências clássicas, bolas vermelhas, soldadinhos, laços. “Ela fica atrás do presépio, porque ele é o centro de tudo. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo”, afirma.

A religiosidade, aliás, é parte essencial da celebração familiar. No presépio montado por Paula, o Menino Jesus só aparece à meia-noite, colocado pelas próprias crianças, numa cerimônia que simboliza a chegada de Cristo. Os presentes ficam em segundo plano e, quando chegam, são colocados cuidadosamente aos pés da árvore de cada neto, numa caça ao tesouro que eles aguardam ansiosamente. Para Paula, o Natal é poesia. “Sempre amei essa época, mas com a chegada dos netos tudo ficou ainda mais poético”, diz. 

Além das iniciativas individuais, a tradição natalina também ganha força dentro dos espaços coletivos. Em um condomínio da cidade, a decoração já é uma marca registrada há 14 anos, como conta a subsíndica administrativa Elisângela Ribeiro, que assumiu a coordenação da ornamentação neste ciclo.

Segundo ela, a participação dos moradores sempre foi um elemento essencial. “Todos os anos a gente pede auxílio de alguns moradores, que vão dando sugestões. Este ano, por exemplo, nós elevamos o presépio para deixá-lo mais visível, porque às vezes ele ficava escondido. E o presépio é justamente o primeiro significado do Natal”, explica.

Elisângela afirma que a decoração ajuda a transformar o ambiente e a aproximar os vizinhos. “Com certeza agrega mais união e participação. É um período de mais harmonia dentro do condomínio”, destaca.

Apesar do engajamento da comunidade, o investimento é todo feito com recursos administrativos do condomínio. “Nenhum morador contribui financeiramente. É um investimento alto, e este ano já estamos em cerca de 25 mil reais, principalmente com luzes e algumas peças de ferro”, afirma. A ideia é ampliar a decoração nos próximos anos e, quem sabe, voltar a participar dos concursos de condomínios mais decorados. “Nossa meta é que no próximo ano a gente possa concorrer novamente, porque temos muitas ideias que ainda não deu para colocar em prática”, completa.

No campo das tradições familiares, a professora e atriz Ângela do Céu Gonzaga de Vasconcelos leva o espírito natalino para dentro de casa de forma intensa e afetiva. Ela decora todos os ambientes com riqueza de detalhes, hábito que começou ainda na infância. “A minha paixão pelo Natal vem desde quando aprendi na igreja e com meus pais a importância do nascimento de Jesus. Minha mãe era artesã e ornamentava a casa com flores, luzes, arranjos, foi com ela que aprendi tudo”, relembra.

O processo começa cedo, logo após o Círio, em outubro, Ângela dá início à ornamentação, que faz de maneira lenta e cuidadosa. “Eu sou muito detalhista e como trabalho, não tenho tanto tempo. Então preciso começar com antecedência. Ainda não está 100% concluída”, conta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

uísque

EXCLUSIVO: O Liberal tem acesso ao exame que comprova contaminação por metanol em Belém

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o engenheiro paraense Flávio Acatauassu confirma ter sido vítima de bebida com metanol e denúncia negligência médica

07.12.25 7h53

METANOL

Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico

O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

07.12.25 10h00

METANOL

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

07.12.25 16h18

ENEM 2025

Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

07.12.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda