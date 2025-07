Altas temperaturas intensificam busca por hidratação durante o verão amazônico em Belém

As altas temperaturas do verão amazônico têm marcado o clima em Belém, exigindo mais atenção com a hidratação, especialmente em ambientes ao ar livre. Na Praça Brasil, ponto de encontro popular na capital paraense, moradores e turistas recorrem a alternativas como água de coco, frutas e líquidos naturais para amenizar o calor e cuidar da saúde durante o período mais seco do ano.

Praça Brasil (Créditos: Carmem Helena)

A empresária Maisa Amaral é uma das frequentadoras da praça e aposta em bebidas naturais para lidar com as altas temperaturas. “Nesse verão, a gente pode perceber a temperatura aumentando, inclusive, a cada temporada. Eu gosto muito da água de coco, dos frutos naturais, em especial de melancia, sorvete e açaí frozen, então essas têm sido as minhas opções, devido a essa mudança climática, além de que também é uma questão de saúde”, pontuou.

A empresária Maisa Moraes tomando água de coco (Créditos: Carmem Helena)

O espaço também atrai famílias inteiras que buscam momentos de lazer ao ar livre. Muitas delas levam garrafinhas de água de casa para garantir a hidratação, principalmente das crianças, que ficam mais expostas ao calor durante as brincadeiras.

O professor Clayton Araújo, que costuma frequentar o local com os familiares, destacou a importância de manter-se hidratado. “Sempre trazemos garrafas de água de casa ou compramos aqui, até porque se manter hidratado é essencial para ter uma boa saúde, especialmente nesse mês de julho em que o verão amazônico toma conta da nossa região”, contou.

Professor Clayton na Praça Brasil (Créditos: Carmem Helena)

Além de moradores da capital paraense, a Praça Brasil também recebe turistas de diversas partes do Brasil. Um deles é Marcos Antônio Mendes, natural de Balsas, no Maranhão, que reforçou a importância da hidratação constante. “Eu sempre compro água de coco para não sofrer desidratação, já faz parte da rotina. O consumo da água tem aumentado muito nesse verão e o coco, até mesmo pelo sabor, que é doce, tem sido uma alternativa que ajuda a aliviar a sensação térmica”, acrescentou.

O movimento crescente em torno da água de coco também é percebido pelos vendedores locais, como o comerciante Neco Nascimento, de 44 anos, que atua na região. Apesar da saída temporária de moradores durante o período de férias, ele conta que o produto continua sendo um dos mais procurados.

Homem tomando água de coco (Créditos: Carmem Helena)

“Geralmente nós temos uma queda quando chega o mês de julho porque as pessoas viajam, deixando as praças mais vazias, mas graças a Deus está dando tudo muito certo. Todos os vendedores estão com bastante saída do coco, que além de matar a sede por ser um soro, bem doce e gelado, também é um ótimo nutriente para o corpo, um bom alimento para o estômago e circulação”, finalizou.

Vendedor de água de coco (Créditos: Carmem Helena)