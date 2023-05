Entenda as diferenças entre religação, reativação, conexão permanente e temporária de energia

Ao realizar a solicitação de serviços elétricos à companhia de energia, por vezes, muitos consumidores podem ter dúvidas do que se trata a religação, reativação, conexão permanente e conexão temporária de energia. Para realizar a solicitação, antes de mais nada, é necessário entender a finalidade de cada um. Por isso, a Equatorial Energia detalhou do que se trata cada um. Além de serem atendimentos diferentes, possuem prazos e características distintas uns dos outros.

Religação

O cliente deve solicitar religação quando o fornecimento foi suspenso após falta de pagamento da fatura de energia. O procedimento pode ser solicitado através dos canais digitais, que são WhatsApp, site e central de atendimento, e nos postos credenciados e agências presenciais da distribuidora, durante o horário comercial. Para áreas urbanas, a espera para conclusão do serviço é de até 24 horas e nas zonas rurais até 48 horas.

Reativação

A reativação ocorre quando a interrupção no fornecimento de energia foi feita a pedido do próprio cliente e ele deseja restabelecer. Nesse caso, o serviço só pode ser solicitado pelo titular da fatura, pelo site ou nas agências da Equatorial, e o prazo para o retorno do fornecimento é de até 5 dias úteis para áreas urbanas e rurais.

Conexão permanente

Para locais que nunca tiveram fornecimento de energia, é necessário solicitar uma conexão permanente. O cliente pode utilizar o site, WhatsApp, central de atendimento ou ir até uma das agências da distribuidora para requerer uma ligação nova. Entretanto, o padrão de entrada de energia deve estar instalado para que a ligação seja feita. Nesse caso, o prazo é de 5 a 10 dias úteis, nas zonas urbana e rural, dependendo da carga solicitada.

Conexão temporária

Para eventos, pode ser feita uma solicitação de conexão temporária. Esta é ideal para festividades, circos, parques de diversões, exposições, dentre outros e deve ser solicitada somente nas agências da Equatorial Pará, em horário comercial. O prazo para a ligação ser realizada é de até 5 dias úteis e esta deve ser solicitada com, no mínimo, 5 dias de antecedência.

Anderson Torres, gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, destaca a importância de conhecer os tipos de ligação. “Ao conhecer os tipos de ligação, o cliente sabe exatamente o que supre sua necessidade e pode solicitar corretamente. Isso aumenta a qualidade e rapidez do serviço”, finaliza Anderson.