ENQUETE: Quais hábitos foram desenvolvidos na pandemia e serão mantidos? Vote

A pandemia de covid-19 está há quase dois anos mudando os hábitos dos paraenses e, de acordo com uma pesquisa particular de uma empresa de medicina e higiene, a população brasileira adquiriu alguns hábitos durante a pandemia e aponta que podem ser mantidos depois que tudo voltar ao antigo normal. Entre essas práticas, 64% dos entrevistados planejam continuar lavando as mãos regularmente, após tocarem em algo ou alguém. 50,2% dizem que sempre terão à mão o álcool em gel; 44,3% das pessoas evitam tocar no nariz e nos olhos sem ter as mãos limpas e manterão esses hábitos; 36,2% dos entrevistados deixaram de colocar as mãos na boca e 17,4% lavam o nariz e assim continuarão fazendo.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal foi às ruas de Belém nesta quarta-feira (8) para saber quais hábitos serão mantidos e outros que nunca mais serão reproduzidos pela população da capital paraense. Na Praça Batista Campos, no bairro da Batista Campos, as pessoas faziam atividades ao ar livre, os adultos brincavam com as crianças e, era possível perceber a relação das pessoas com os novos hábitos. Algumas pessoas só tiravam a máscara para comer e beber, após as crianças brincarem na grama da praça os pais passavam álcool em gel e algumas pessoas mantinham os frascos de álcool na bolsa, assim como buscavam espaços um pouco mais afastados uns dos outros.

Quais hábitos você não tinha e agora na pandemia começou a ter e pretende manter?

Mayara Saraiva, 34 anos, autônoma.

"Um deles é a prática de atividades físicas. Eu não praticava e vou levar para a vida. E antes eu entrava com sapato em casa, agora ninguém entra mais em casa calçado, fica na porta. Mesmo depois que passar a Pandemia, sapato dentro de casa, após chegar da rua, nunca mais", disse.

Mayara silva adotou novos hábitos na pandemia, entre eles, a prática de atividades físicas (Ivan Duarte / O liberal)

Quais hábitos você desenvolveu na pandemia e outros que você reavaliou?

Horian Thiago Saraiva, 38 anos, coaching do bem estar

"A gente aprendeu bastante. Antes da pandemia, esse cuidado de levar os alimentos para a geladeira a gente não adotava. Então a gente aprendeu a chegar em casa, tomar um banho e higienizar os alimentos sempre. Vamos levar até depois da pandemia. E a saúde em si, a gente faz atividade física e alimentação saudável", apontou,

Horian Thiago Saraiva: "Em casa temos os cuidados de não entrar com sapatos" (Ivan Duarte / O Liberal)

Os cuidados aumentaram na pandemia, quais são os hábitos que você tem hoje e irá manter?

Raimundo Almeida, 62 anos, empresário.

"Eu sempre tive cuidado com a saúde. Com a pandemia, hábitos que a nossa mãe ensinava e que estavam perdidos como: lavar as mãos antes de comer, agora foram resgatados. Eu acredito que deva incorporar novamente a cultura. Pegar nas coisas e logo lavar as mãos... O uso de máscaras. Mesmo depois da pandemia, se eu gripar, continuarei a usar máscara para proteger os outros. As crianças têm esse exemplo, da higiene. Não só contra o vírus", refletiu.

Raimundo Almeida: "Os hábitos saudáveis devem permanecer" (Ivan Duarte / O Liberal)

Tem algum hábito que você tinha antes da pandemia e hoje não tem mais e algum que adquiriu na quarentena e vai mantê-lo?

Clara Almeida, 55 anos, autônoma.

"Antes eu não fazia isso. Não limpava, não lavava, chegava em casa ia trocar de roupa, mas não colocava para lavar. Hoje a gente tem o cuidado de colocar para lavar. Hoje eu já limpo as frutas e uso álcool em gel. É uma coisa que veio para nos alertar. O álcool vou levar para vida. Sempre tenho em casa e na bolsa e continuarei a usar", concluiu.

Clara Almeida conta que não anda sem um frasco de álcool em gel (Ivan Duarte / O Liberal)

