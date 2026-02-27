O Centro Universitário Fibra realizou nesta sexta-feira (27) a solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa ao engenheiro e arquiteto Aurélio Augusto Freitas de Meira. A cerimônia ocorreu na sede da instituição, localizada no bairro de Nazaré, em Belém. A honraria de Doutor Honoris Causa é concedida a personalidades que se destacam por suas contribuições relevantes em suas áreas de atuação, reconhecendo trajetórias profissionais e acadêmicas de significativo impacto.

Aurélio Meira tem realizado obras marcantes em Belém, destacando, recentemente, o Novo Mercado de São Brás. O evento reuniu membros da comunidade acadêmica, convidados e autoridades para celebrar a trajetória de Aurélio e sua contribuição para a engenharia e a arquitetura.

Engenheiro e arquiteto paraense é homenageado com título de Doutor Honoris Causa pela Fibra (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Meira, além de agradecer a honraria, aproveitou para destacar em seu discurso a presença de vários profissionais da área que também já receberam a mesma premiação. “Conseguimos trazer não só o homenageado, mas vários doutores honoris causa”, comentou.

Para Vicente Noronha, o reitor da Fibra, essa homenagem, além de ressaltar a importância do trabalho de Aurélio, fortalece a imagem da instituição.