Engenheiro contaminado por metanol em Belém já prestou depoimento na delegacia, diz PC

A Polícia Civil do Pará confirmou que já ouviu o engenheiro Flávio Acatauassu, de 63 anos, que denunciou ter sido contaminado por metanol após consumir uma dose de uísque supostamente adulterado. A ocorrência foi formalmente registrada nesta terça-feira (9) na Delegacia do Consumidor, onde a vítima compareceu para prestar depoimento.

Segundo a PC, todas as informações colhidas durante o relato estão sendo analisadas pela equipe responsável, que agora dá continuidade às apurações para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar possíveis responsabilidades. “A Polícia Civil informa que a ocorrência foi registrada nesta terça-feira (09) na Delegacia do Consumidor. A vítima compareceu à unidade para prestar depoimento e todos os dados colhidos estão sendo apurados”, detalha a nota, na íntegra.

Sobre o caso

O engenheiro paraense Flávio Acatauassu, de 63 anos, afirma ter sido vítima de uma contaminação por metanol após consumir uma dose de uísque supostamente adulterado. Ele relatou que começou a passar mal pouco tempo depois da ingestão, apresentando sintomas compatíveis com intoxicação por substâncias tóxicas.

Flávio buscou atendimento médico em duas ocasiões, mas que teria enfrentado negligência durante o socorro. Segundo o relato, ele não recebeu a atenção necessária nos primeiros atendimentos, o que prolongou o quadro e agravou a preocupação sobre a origem dos sintomas.

A Sesma informou que as garrafas supostamente consumidas serão analisadas pelo Lacen, enquanto a Polícia Civil já ouviu a vítima e apura os detalhes do ocorrido.