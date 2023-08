Engarrafamentos voltam a tomar Belém nesta tarde e início da noite

Engarrafamentos foram registrados mais uma vez no trânsito de Belém na tarde desta terça-feira (8), devido à Cúpula da Amazônia - evento realizado no Hangar Centro de Convenções e Feira da Amazônia, localizado no bairro Marco. O encontro reúne chefes de Estado de países amazônicos.

Segundo o aplicativo Waze, entre 15h e 16h, as vias transversais da Dr. Freitas: Marquês de Herval, Alferes Costa e Perebebuí tiveram trânsito intenso. Além das principais avenidas, as vias paralelas João Paulo II e Pedro Álvares Cabral, também tiveram pontos de congestionamento.

Na Avenida João Paulo II, o trânsito continua intenso no sentido Mário Covas, entre a passagem Sagrado Coração Jesus e São Pedro. Outra rota alternativa, como a Tavares Bastos entre Pedro Álvares Cabral, tem trânsito moderado. A BR-316, no sentido entrada de Belém, está congestionada até as proximidades da Prefeitura de Ananindeua.

Acidente

Na avenida João Paulo II, um acidente nesta tarde envolveu um caminhão e uma das estruturas de sinalização da via, no Curió-Utinga.

O veículo estava com altura acima da permitida e o pórtico de metal foi derrubado, causando a interdição da via no sentido Belém-Ananindeua, piorando a situação da saída da capital no horário de rush.

Congestionamentos desde cedo

Durante o período da manhã, a avenida Almirante Barroso, principal corredor de tráfego da cidade, teve congestionamento registrado entre 7h30 e 8h30, do túnel do Entroncamento ao Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves. O trânsito intenso também foi registrado em vias do bairro do Marco entre 8h30 e 9h, nas travessas Angustura e Lomas Valentina, entre as avenidas Almirante Barroso, Rômulo Maiorana e Duque de Caxias.

Na internet, moradores e estudantes têm feito reclamações da movimentação atípica na cidade.

Cúpula segue até quarta-feira

A meta da Cúpula é discutir iniciativas para o desenvolvimento sustentável na região. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a capital recebe os presidentes da Bolívia, Colômbia, Guiana, do Peru e da Venezuela. Equador e Suriname, por questões internas dos dois países, enviarão representantes.

Um dos objetivos da Cúpula da Amazônia, que terminará na quarta-feira (9), é fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), organização internacional sediada em Brasília (DF).

A reportagem da redação integrada de O Liberal solicitou informações atualizadas à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) sobre interdições e a situação do trânsito na capital nesta quarta e aguarda resposta.

*Matéria em atualização.