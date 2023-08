Cúpula da Amazônia: reclamações sobre o trânsito em Belém tomam conta das redes sociais

O engarrafamento registrado em várias vias de Belém na manhã desta terça-feira (08) virou motivo de reclamações generalizadas nas redes sociais. Desde cedo, por volta das 7h, condutores já estavam presos no trânsito pesado da avenida Almirante Barroso, uma das principais rotas de tráfego da cidade. E o engarrafamento seguiu até por volta das 10h, ainda sem sinalização de melhora no fluxo. Também foram registrados pontos de congestionamento em transversais da Almirante Barroso, no bairro do Marco, como avenida Júlio César, avenida Dr Freitas, travessa Perebebuí, travessa Lomas Valentinas, travessa Angustura e outras. E em trechos da avenida João Paulo II e da avenida Pedro Álvares Cabral.

A movimentação atípica se dá por conta da Cúpula da Amazônia, evento que reúne chefes de Estado e outros representantes de países amazônicos, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco.

Confira algumas reclamações no Twitter:

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), algumas interdições foram necessárias para reforçar a segurança nos arredores do Hangar. As vias interditadas para os veículos, da meia-noite da terça-feira (08) até o final do evento, na quarta-feira (9), são nos seguintes trechos:

• Av. Duque de Caxias, no sentido Av. Dr. Freitas/Trav. Alferes Costa;

• Av. Brigadeiro Protásio, nos dois sentidos;

• Av. Dr. Freitas, no sentido Av. Almirante Barroso/Av. Visconde de Inhaúma, incluindo os retornos e no sentido Av. Visconde de Inhaúma/Av. Duque de Caxias; e

• Passagem Numa Pinto, no acesso da Av. Duque de Caxias.

Rotas Alternativas

A Semob indica as vias que podem servir de opção para os condutores: avenidas João Paulo II, Marquês de Herval, Pedro Miranda e Pedro Álvares Cabral, que são paralelas à avenida Duque de Caxias.

Também podem servir de rota alternativa as avenidas Tavares Bastos, travessas Lomas Valentinas, Angustura, Mauriti, Estrella, Vileta e Humaitá, que são paralelas às avenidas Júlio César e Dr. Freitas.

Por meio do Twitter, a Semob reforçou algumas orientações sobre as interdições:

Mudanças no itinerário de ônibus

A interdição nas imediações do Hangar - Centro de Convenções e Feira da Amazônia para a realização de evento internacional Cúpula da Amazônia, nos dias 8 e 9 de agosto, também provocou mudança no itinerário de 11 linhas ônibus, que circulam na área interditada, nas avenidas Duque de Caxias (no sentido Av. Doutor Freitas/Trav. Alferes Costa) e Doutor Freitas (no sentido Av. Almirante Barroso/Av. Visconde de Inhaúma, incluindo os retornos, e no sentido Av. Visconde de Inhaúma/Av. Duque de Caxias).

Em decorrência disso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o desvio provisório dos itinerários de linhas de ônibus, que trafegam na área interditada, nos dois dias de evento. A medida passou a valer a partir de zero hora desta terça-feira, 8, até o término do evento, na quarta-feira, dia 9.

Orientação

Agentes de Transporte da Semob, nos dois dias, orientam os motoristas de ônibus quanto aos desvios das linhas. Para isso, estarão posicionados nas avenidas Doutor Freitas e Lomas Valentinas, ambas no cruzamento com a Av. Visconde de Inhaúma, na Trav. Angustura com a Av. Marquês de Herval e na Angustura com a avenida Rômulo Maiorana.

Veja como ficam os itinerários

Nesses dois dias de evento, o itinerário das linhas será desviado provisoriamente, no trecho em questão, da seguinte forma:

A linha 305 (UFPA-Icoaraci) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Trav. Angustura, Av. Marquês de Herval, a destino. Já no sentido Centro - Bairro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 321 (UFPA-Cidade Nova VI) fará: Sentido Centro - Bairro: ... Av. Almirante Barroso, Trav. Angustura, Av. Rômulo Maiorana, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 441 (Ceasa-Felipe Patroni) fará: Sentido Centro - Bairro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 442 (Ceasa-Ver-o-Peso) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Almirante Barroso, Retorno na Praça São Cristóvão, Av. Júlio César, Av. Pedro Álvares Cabral, a destino.

A linha 546 (Sacramenta-Nazaré /Via Pedro Álvares Cabral) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Almirante Barroso, Av. Júlio César, Av. Pedro Álvares Cabral, a destino. Já no sentido centro-bairro fará : ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, Av. Almirante Barroso, a destino.

A linha 546 (Sacramenta-Nazaré /Via Pedro Miranda) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Almirante Barroso, Trav. Angustura, Av. Pedro Miranda, a destino. E no sentido centro-bairro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, Av. Almirante Barroso, a destino.

A linha 631 (Marex -Ver-O-Peso) fará: Sentido Centro - Bairro: ... Trav. Mauriti, Av. Marquês de Herval, Av. Dr. Freitas, a destino.

A linha 643 (Pratinha-UFPA) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Trav. Alferes Costa, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino. Sentido Centro - Bairro: ... Trav. Angustura, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Alferes Costa, a destino.

A linha 860 (Tapanã-UFPA) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino. Sentido Centro - Bairro: ... Trav. Angustura, Av. Marquês de Herval, Av. Dr. Freitas, a destino.

A linha 908 (Paar-Ceasa) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

Sentido Centro - Bairro: ... Av. João Paulo II, Trav. Angustura, Av. Marquês de Herval,

Av. Dr. Freitas, a destino.

A linha 999 (Curuçambá-UFPA) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Almirante Barroso, Trav. Angustura, Av. Rômulo Maiorana, Trav. Lomas Valentinas, a destino.