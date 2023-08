Caminhão derruba poste na João Paulo II e causa engarrafamento

Um caminhão derrubou um poste, na tarde desta terça-feira (8), na avenida João Paulo II, na pista sentido Ananindeua, em frente ao Instituto Federal do Pará (Ifpa), no bairro Castanheira, em Belém. Não há relatos de feridos ou de veículos atingidos pela queda poste.

Segundo a Polícia Militar, o acidente teria ocorrido por conta do veículo possuir altura acima do limite permitido no trecho. O tombamento do poste ocasionou engarrafamento na área. No Waze, o aplicativo mostra que o trânsito na João Paulo II está parado, com uma velocidade média de 6 km/h. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados ao caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes da ocorrência aos bombeiros e aguarda retorno.