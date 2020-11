Energia começa a voltar em algumas localidades de Amapá

Na madrugada e início da manhã deste sábado (07), o fornecimento de energia foi retomado na maior parte dos bairros de Macapá, capital do Amapá, e em algumas áreas do município de Santana, que faz parte da Região Metropolitana da capital amapaense. Desde a última terça-feira (03), 14 dos 16 municípios do estado vizinho ao Pará enfrentam um apagão energético que atingiu 765 mil pessoas – quase 90% do Amapá.

De acordo com o G1 Amapá, no Conjunto Macapaba, na Zona Norte de Macapá, o serviço voltou no início da manhã, mas foi suspenso novamente. Também em Santana, os moradores afirmam que estão sem eletricidade. Na Zona Oeste a energia também ainda não voltou.

A jornalista Francy Rodrigues tem mostrado, em suas redes sociais, a situação enfrentada pelo povo Amapaense. Na manhã deste sábado, ela confirmou o retorno da energia em algumas regiões, porém, o serviço tem oscilado. “O que está acontecendo: os eletrodomésticos estão queimando, mas não dá nem pra dizer... isso é menos que um problema, qualquer coisa agora ganha uma proporção muito maior. Mas tem energia em algumas partes”, declarou.

Na sexta-feira (06), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou ao Amapá com equipamentos para ajudar no retorno do fornecimento de energia. O Ministério de Minas e Energia (MME), que está à frente dos trabalhos que vêm sendo executados no Estado para garantir essa retomada, previa que a energia voltasse para até 70% da população atingida na madrugada deste sábado. Não foi informado, no entanto, quais áreas inicialmente seriam energizadas.

Domingos Andreatta, secretário adjunto de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME), informou, na noite de sexta-feira, que o transformador iniciou o teste para energização.