Enem: Curso preparatório gratuito da UFPA abre matrículas; inscreva-se

O Programa Universidade Aberta (PUA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu as inscrições para o seu curso preparatório gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por causa da pandemia, neste ano, o projeto terá formato virtual, com aulas on-line no Youtube. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até o dia 10 de março clicando aqui.

No curso, serão abordadas todas as disciplinas cobradas no Enem, com destaque para Física, Matemática e Linguagens, que terão suas aulas ministradas às segundas, quartas e sextas. Já nas terças e quintas, serão disponibilizadas aulas de História, Geografia, Química e Biologia. As aulas ocorrerão sempre no horário das 14h30 às 17h, com início em 15 de março.

De acordo com o professor Rubens Silva, do Programa de Educação Tutorial de Física (PET-Física), tutor responsável pelo PUA, os estudantes poderão enviar suas dúvidas por grupos em redes sociais, que serão criados para facilitar a comunicação entre os estudantes e a equipe do programa.

“Houve a necessidade de implantar o ensino remoto em nosso projeto. Não se compara a uma aula presencial, mas foi a única ferramenta segura de que dispúnhamos e, com isso, temos condições de oferecer as informações necessárias ao aprendizado do aluno, para que ele possa realizar seu sonho de entrar em uma universidade”, pontua o docente.

O Programa Universidade Aberta (PUA) é um projeto de extensão do PET-Física, em parceria com os Programas de Educação Tutorial em Letras, Geografia e Biologia, com quase 20 anos de existência. A iniciativa tem o objetivo de atender a estudantes em situação de vulnerabilidade social e servir como laboratório didático para os alunos de licenciatura da UFPA.