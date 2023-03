Enem: cursinho preparatório online oferta 5 mil vagas gratuitamente; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições com 5 mil vagas para o cursinho preparatório gratuito e on-line “Acelere no ENEM”. As vagas são destinadas aos estudantes paraenses, que podem realizar as inscrições on-line. No ato da inscrição, o aluno deve apenas informar as informações pessoais e finalizar o cadastro.

O projeto oferece, de forma totalmente gratuita e online, uma série de ferramentas, como aulões ao vivo e gravados, monitorias interativas, plataforma gamificada, simulados e acompanhamento pedagógico. Os estudantes também poderão com banco de provas, materiais de estudo, além de relatórios de desempenho dos estudos.

Fundado pelo pernambucano Rhayann Vasconcelos no auge da pandemia de covid-19, o Acelere no ENEM contou com 84 mil inscritos de todos os municípios do estado em 2020. Desde então, a iniciativa já atendeu mais de 1 milhão de estudantes do Brasil. O projeto foi reconhecido como uma das 30 melhores iniciativas do país pela Brazil Conference Harvard & MIT.

“Unimos online e offline, desktop e celular, vídeos e exercícios, entregando tudo que o aluno precisa, do jeito que ele mais gosta e em todas as etapas do seu estudo até a aprovação. Estamos abrindo as inscrições e a expectativa para 2023 é de que mais 500 mil alunos ingressem no ecossistema do Acelere no ENEM”, explicou Rhayann.

