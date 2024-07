ENEM 2024: Faculdade promove aulão solidário em Belém para arrecadação de alimentos

Na próximo dia 11 de julho, a partir das 9h, estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, terão a oportunidade de participar de um mais uma edição do "Aulão Solidário". A iniciativa é gratuita e as inscrições para participar já estão abertas.

O aulão focará nas disciplinas de Redação e Literatura e, além de auxiliar os estudantes na revisão dos conteúdos. A iniciativa, promovida pela Faculdade Faci Wyden, também tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"O aulão é sempre um evento especial onde combinamos o compartilhamento de aprendizados com a solidariedade. Será uma ótima oportunidade para revisar conteúdos importantes para o exame e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre", destaca Alessandra Pena, consultora da Faculdade.

A programação contará com a participação de professores especializados e experientes nas áreas de linguagens. "Essa é a oportunidade que todos têm de revisar uma das disciplinas que mais pontua no Enem, aprender e também ajudar quem precisa", reforça Alessandra.

As inscrições para o Aulão Solidário da Faci Wyden podem ser feitas no site da ação. No dia do evento, os participantes deverão contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Aulão Solidário Preparatório para o Enem

Data: 11 de julho

Horário: a partir das 9h

Local: Faci Wyden, localizada na rua dos Mundurucus, n.º 1412. Batista Campos

Clique e se inscreva: https://encurtador.com.br/4IAuk