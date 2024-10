Enem 2024: apoio familiar é fundamental na reta final dos estudos para a prova

Em meio aos desafios dos estudos, o apoio familiar é fundamental para os estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso porque esse suporte e incentivo ajudam a amenizar a sobrecarga de estudo desse momento, como apontam especialistas. Pais que mantêm um diálogo aberto, oferecem incentivo emocional e cuidam de aspectos básicos, como levar os filhos ao local da prova, podem fazer uma grande diferença na preparação e no desempenho dos jovens.

Na família da estudante Manuella Lobato, de 17 anos, o período que antecede o Enem é encarado como um verdadeiro projeto em equipe. Em casa, o suporte e o encorajamento são contínuos por parte dos pais, o empresário Willian Lobato, 53, e a administradora Roseane Andrade, 52. Eles fazem questão de acompanhar de perto cada etapa da preparação da filha, desde a organização do ambiente de estudos até o incentivo no dia a dia. Em meio à rotina de trabalho, o pai conta que faz questão de priorizar os momentos ao lado da jovem.

Willian diz que, para ele e para a esposa, a prioridade é que a filha se sinta segura e confiante. Esse cuidado vai desde levá-la ao colégio até garantir todo o suporte educacional para que a estudante consiga o melhor desempenho na prova. Tudo isso é feito com amor e acolhimento. “Eu sempre estou viajando, mas procuro me programar para estar aqui em Belém no período das provas do Enem. Costumo conversar com ela [Manuella]. Pergunto: ‘Você está com dúvida em algum assunto? Está consultando os professores?’”

“Pergunto [à Manuela] sobre o colégio, as aulas, se ela está precisando de algum reforço. Somos realmente próximos. Procuramos desempenhar o papel de família e deixá-la com bem-estar e preparada para a prova, porque há uma questão emocional forte envolvida. Nós também damos toda uma atenção para levá-la à prova e ficar por perto. Antes de sairmos, fazemos uma oração. E a mãe da Manuella dá uma atenção ainda maior à questão da alimentação dela”, acrescenta o empresário.

Já Roseane, a mãe de Manuella, reforça que esse período pré-Enem é um momento de maior união para a família. E que, junto à escola, também realizam o acompanhamento necessário. “Quando chega o período do Enem, há aquela preocupação com o bem-estar. Se está tudo bem psicologicamente e com saúde, se os estudos estão em dia. Isso é fundamental para esse momento do vestibular. Nós também procuramos as coordenadoras justamente para não deixar nenhuma lacuna que possa impedir que a Manuela tenha um bom desenvolvimento nos estudos”

Para Manuela, contar com o suporte da família torna tudo mais leve. E, segundo ela, que já participou do Enem como treineira, esse apoio é dado desde sempre. “É importante esse apoio na reta final [de preparação]. Para mim, é maravilhoso. Nossos pais são pilares. Só tenho a agradecer por eles sempre se preocuparem comigo e por estarem presentes. Eles sempre estiveram presentes, desde quando eu era pequena. E eles falam que, se eu não passar, não tem problema. Sempre procuram proporcionar um ambiente relaxante”, comenta.

“Neste momento, eles sempre me dizem que vão me apoiar no curso que eu escolher. Eu escolhi Direito. É um curso que eu gosto muito e me dá a possibilidade de testar bastante o senso crítico, além do desenvolvimento pessoal. Meus pais buscam me deixar confortável, ajudar a ter mais confiança e exercitar a tranquilidade e calma na hora de fazer a prova. Sempre recebo apoio”, acrescenta Manuella.

Para reforçar esse suporte, neste ano, Manuella ganhou um cãozinho dos pais, o Marvion, de 10 meses. “Era um sonho dela ter um cachorrinho. Tomamos essa decisão entendendo que o pet seria um suporte emocional. Isso porque, por mais que estejamos ao lado dela dando apoio, há momentos em que ela vai ficar nervosa e ansiosa. E o nosso novo coleguinha já passa uma segurança por estar ao lado dela. E, graças a Deus, está sendo perfeito”, comenta o pai de Manuella.

Para descontrair, os pais também buscam momentos de lazer e práticas esportivas. “Procuramos ter um equilíbrio. Saímos para jantar e almoçar fora. Sempre buscamos ir a um restaurante que ela goste para tornar o momento mais agradável. Também gostamos muito de cinema. E tem dias em que fazemos essa diversão em casa: assistimos a um bom filme, fazemos pipoca, nos divertimos e brincamos”, detalha Roseane. “Nós também gostamos de praticar esportes. Fazemos academia, já pensando na saúde”, completa Willian.

A psicóloga Rafaela Guedes, os pais possuem um papel fundamental ao estarem presentes na vida do filho em meio aos desafios que o período do Enem já emprega de forma natural na vida dos estudantes. ”O apoio não é sinônimo de cobrança, é dar suporte, confiar na capacidade do filho, na preparação do filho. É essencial. E estar ao lado, independente do resultado. Cobranças, neste momento, tendem a prejudicar e inibir o desempenho do adolescente na prova. Então, é aconselhável que se evite fazer isso”, relata.

“Para viver esse momento de forma mais segura, tranquila e leve, é essencial que se confie na capacidade do filho. No preparo, no próprio desejo de ser aprovado, que se permita que essa vivência aconteça, essa experiência seja vivida. Aposte em todo o investimento feito por você e mãe como pai no seu filho e do seu filho, no próprio estudo, na própria vontade de vencer, de passar, de conquistar a aprovação. É confiar, destaca a psicóloga, ao frisar que valorizar o processo feito é essencial.

Nesse momento final, Rafaela recomenda que os alunos mantenham a calma. “Olhar para si, dispensar qualquer pensamento relacionado à concorrência, a números no vestibular e focar no seu aprendizado, na forma de resolver as questões, no seu preparo adquirido até aquele momento. Tudo é muita coisa, mas que se possa focar no máximo possível das questões para serem respondidas, executadas, a redação feita naquele momento, no que você conquistou, que faz parte de você dentro, enquanto conhecimento”.