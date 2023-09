Enem 2023: psicóloga orienta como lidar com a ansiedade durante a preparação para a prova

A poucos meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além da rotina de preparação para a prova, os estudantes também podem se deparar com a ansiedade gerada pela pressão e a expectativa em garantir um bom resultado na prova. No entanto, é necessário buscar um equilíbrio para que isso não afete o desempenho no vestibular. Na 26ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, a psicóloga Arianny Ferreira lista dicas de como os jovens podem enfrentar os sintomas e cuidar da saúde mental.

O sintoma da ansiedade pode ser considerado comum e é uma reação normal do organismo em situações específicas. No entanto, existe limite do que pode ser uma reação de defesa para um sintoma que pode afetar a rotina. “Muitas vezes esse sentimento passa a ser disfuncional. Então, isso acaba fazendo com que a gente use esse mecanismo de defesa como proteção de medo, muitas vezes irracional e inexistente. Você fica extremamente preocupado, extremamente ansioso com algo que talvez nem aconteça ou ainda não aconteceu. E se não der certo a prova, e se eu não passar”, pontua Arianny.

Esse quadro pode se manifestar de diversas formas, conforme relata a especialista. “Os sinais e sintomas da ansiedade são divididos em dois. São os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Os sintomas físicos são inúmeros, mas os mais comuns que a gente percebe dentro são falta de ar, tremor, sudorese, problemas gastrointestinais, fadiga excessiva. Os sintomas psicológicos já são também muito comuns. A gente pode caracterizar como medo, insônia, pensamento acelerado, angústia. Tudo isso é de um nível mais emocional”, frisa.

“Quando o aluno está se preparando para um processo desse, como o do Enem, é muito comum que ele vivencie sintomas característicos da ansiedade negativa. Ele vai pensar muito sobre as inúmeras possibilidades que ele vai ter diante da prova: passar ou não passar, o medo do que pode acontecer, a escolha da profissão. E, geralmente, esse medo cria sensações e sentimentos muito desagradáveis. Isso afeta o rendimento dele. E por que como você vai absorver aquilo que você está estudando, cheio de pensamento, de sentimentos ruins, de medo, de angústia?”, assinala Arianny.

Equilíbrio emocional

Para além de uma rotina de estudos regrada, é necessário, também, que exista uma preparação emocional no dia a dia dos jovens. “Processos como meditação, exercício físico, uma boa alimentação e terapia ajuda para que o aluno consiga administrar todos esses sentimentos que estarão muito fortes, muito latentes dentro dele nesse momento de preparação, para que esse nível de ansiedade volte para esse lugar da ansiedade natural e não vá para o lado patológico. Isso muitas vezes é complicado, porque as pessoas muitas vezes acabam negligenciando essa parte emocional”, afirma a psicóloga.

“A preparação para o Enem já leva para um lugar de cobrança muito grande, um medo excessivo, exigências muito grandes. E isso acaba sendo extremamente prejudicial. Para conseguir um equilíbrio é muito importante que a pessoa entenda que não dá para se cobrar para além daquilo que é possível. Que ela entenda que, se num dia ela não está legal e o máximo dela for cinquenta por cento, ela vai dar os cinquenta por cento dela e já vai estar excelente. Isso já vai ser o máximo que ela pode dar. E sem se culpar. A autocobrança é uma das dos fatores que mais prejudicam os alunos que estão se preparando para essa prova”, orienta Arianny.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)