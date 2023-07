Enem 2023: curso preparatório on-line é alternativa acessível na preparação para a prova

Para além das aulas presenciais, os cursinhos preparatórios on-line para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se mostram como uma alternativa prática e acessível para os estudantes que estão se preparando para a prova. Com a tecnologia presente a todo momento, essa modalidade de ensino é uma opção cada vez mais popular entre os alunos. Na 18ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, a professora de redação Cindy Hage detalha os benefícios e os diferenciais que os cursos digitais podem oferecer.

A professora destaca que um dos benefícios dos cursos on-line é a comodidade proporcionada aos alunos. “Dessa forma, o aluno consegue otimizar melhor o tempo de estudo, inclusive para alunos que já tem uma maior facilidade com as plataformas digitais, em alguns casos, quando ele não consegue assistir a aula totalmente online, ele pode depois acessar nas plataformas a aula que ficou gravada. Então, ele consegue otimizar tempo e ajustar de acordo com a rotina dele”, afirma a professora.

Outro diferencial das aulas virtuais é a forma em que os materiais são disponibilizados. Isso garante ao aluno muito mais facilidade na hora de estudar, como pontua Cindy. “Um dos primeiros diferenciais é em relação ao e-books, os materiais digitais. Isso é hoje muito mais facilitado porque não tem a questão da impressão. Então, o aluno consegue, por exemplo, ter uma boa qualidade até na resolução da interface desses materiais, com muito mais rapidez no acesso, porque ele baixa num clique”, relata.

“E, além disso, tem alguns cursos que oferecem plantões individualizados. É um momento em que o aluno pode tirar algumas dúvidas específicas junto ao professor. É algo até mais direto, mais objetivo, já focando naquelas dúvidas que ficaram, por exemplo, de uma aula que ele [o aluno] assistiu, algo que ele possivelmente não entendeu. Também tem algo que eu acho super diferenciado no curso online que é essa relação sobre o ajuste de horário na rotina dos alunos. Eles conseguem facilmente ajustar sem precisar, por exemplo, se locomover e demandar tempo no trânsito”, complementa Cindy.

Começar a estudar por conta própria traz diversos benefícios, mas os alunos precisam se atentar a como fazer isso de forma adequada, conforme instrui a professora. Durante essa rotina de preparação frente às telas, Cindy orienta que os horários de estudo sejam feitos de forma intermitente. Sempre fazendo pequenas pausas para que o cérebro possa assimilar, de forma saudável, o que foi estudado. Outra dica que a professora enfatiza é que esse tempo de estudo pode ir aumentando gradativamente, mas sempre de acordo com o bem-estar dos alunos.

Estratégias

Além disso, em meio à preparação, também são recomendadas algumas estratégias, lembra a professora de redação: "Em relação a uma rotina de estudos por conta própria, o aluno precisa ter uma certa experiência com o Enem para começar a estudar. A primeira dica que eu tenho é em relação a matriz de referência do Enem, ficar sempre atualizado em relação às habilidades e as competências de cada área do conhecimento e, consequentemente, de cada componente curricular dessas áreas. E fazer, assim, um filtro dos assuntos que mais caem de cada componente".

Essa estratégia pode ser reforçada com a resolução de exercícios e de provas anteriores do Enem, segundo a professora, para potencializar tudo o que foi aprendido ao longo do tempo estudado. Além disso, com tantos conteúdos e aulas, os estudantes precisam estudar de forma organizada, de forma que ele não se perca com tantas informações e alternativas de aprendizagem.

Em meio ao conforto que os alunos possuem estudando em casa, a professora reforça alguns cuidados que devem ser tomados, principalmente em relação à saúde mental e física: “Tem que ter um pouquinho de cuidado também, mesmo sendo on-line, com a questão da postura da coluna, porque às vezes o aluno ele passa muito tempo sentado e isso não é saudável, tem que ter uma dose. Tem que ter esse cuidado físico, até para não ficar com movimentos muito repetitivos e, futuramente, gerar nenhum tipo de lesão”, diz.

Confira opções de cursos online gratuitos:

Plataforma Professor Ferretto

Plataforma Enem Action

Kultivi

Rede Enem

Plataforma Campanha Nacional de Escolas da Comunidade

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)