Enem 2023: confira dicas para aproveitar as férias de julho para estudar

Com a proximidade do mês de julho, o período é sinônimo de férias e diversão para muitos estudantes. Entretanto, para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — com inscrições que encerram nesta sexta-feira (16) — essa época pode ser marcada por um reforço na preparação para a prova, que pode garantir uma vaga na universidade. Enquanto muitos jovens se questionam se devem estudar ou apenas descansar durante, na 14ª edição da série de reportagens especiais sobre o Enem publicada todas às sextas-feiras no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, professores listam dicas de como dosar essa rotina ao longo das férias.

A prioridade para os estudos durante as férias é revisar conteúdos já ministrados e realizar exercícios, como pontua a professora de Redação, Bruna Heringer. Ela explica que todo o arcabouço teórico dos conteúdos apresentados pelos professores aos alunos durante o primeiro semestre pode ser determinante para essa fase. Isso porque eles podem aproveitar para memorizar e aprimorar o que foi aprendido até então.

“Durante as férias, o aluno precisa compreender que ele não vai recuperar tempo perdido. E sacrificar sua saúde mental, seu descanso para ficar estudando durante doze, quinze, vinte horas por dia é surreal. Os quinze primeiros dias de julho devem, sim, ter um empenho e comprometimento. O aluno não pode esquecer que vai prestar um vestibular. Mas, ele precisa compreender que é necessário ter um pouquinho de calma”, disse Bruna.

Desacelerar o mês de julho é determinante para que os vestibulandos possam retornar às aulas com tranquilidade, segundo explica a professora. Para isso, um cronograma de estudos exaustivo não é recomendado. Aproveitar momentos de lazer também é essencial para equilibrar tudo isso. “Acredito que não é o momento de inserir novos conteúdos, mas sim de revisar aquilo que já foi feito, focando na aplicação disso nos exercícios”, detalhou.

Alunos devem evitar sobrecarga de estudos nas férias, lembra a professora Bruna (Igor Mota / O Liberal)

Estratégias

Bruna lembra, ainda, que os cursos de férias podem ser aliados durante os estudos no mês de julho. “O curso geralmente auxilia para que o aluno estude, mas faça isso de uma forma mais leve. Claro, com muito comprometimento e objetivo, só que de uma forma mais didática e divertida. Porque todos os cursos eles fogem, eles saem daquela metodologia cansativa. Geralmente, há intensivos, mas, até mesmo esses intensivos são feitos de uma forma mais acolhedora com o aluno”, explicou a professora.

“O aluno que se dedicou e teve comprometimento de janeiro a junho precisa tirar o fardo de culpa das costas e abraçar o direito dele de descansar. Acredito que aquele que já teve um bom comprometimento com os estudos no primeiro semestre, pode, sim tirar uma, duas semanas de férias, que isso não vai atrapalhar no seu desempenho. Mas isso vai de cada um de acordo com a sua responsabilidade”, aconselhou.

Os estudos ainda podem ser descontraídos, como lembra Bruna. Alternativas como as séries, os filmes e os livros também podem ajudar na hora de fixar determinados conteúdos. “Tudo que aborda conhecimento de mundo, que faz o aluno refletir sobre alguma coisa, é uma ótima estratégia de estudos e uma forma mais leve, mais descontraída”, afirmou a professora. Bruna descreve, ainda, que essa alternativa auxilia bastante na produção de redações, já que enriquece o repertório dos estudantes.

“Uma dica de série que a gente sempre aborda nas redações é ‘Black Mirror’. Tanto que tem uma redação nota mil do Enem 2018 que utilizou ‘Black Mirror’ como repertório sociocultural, porque ela faz uma reflexão sobre o uso da tecnologia, sobre as relações humanas. E séries mais cômicas como ‘Eu Nunca’ também é uma ótima ferramenta. Existe repertório em tudo o que você vivencia. Tudo que o aluno enxerga, faz ele pensar, é repertório sociocultural”, finalizou Bruna.

Outra estratégia que pode ser um suporte na aprendizagem dos alunos é selecionar e reforçar as disciplinas em que mais se tem dificuldades, de acordo com a professora de Língua Portuguesa, Lia Carvalho, do Colégio Marista. "Nesse momento, é perceber se o que eles precisam é revisão teórica porque não sabem a teoria e, portanto, não conseguem aplicá-la nos exercícios. Ou se ele já sabe, já dominam a teoria, mas estão com dificuldades na resolução de questões", frisou Lia.

"É importante que eles [os alunos] selecionem, de fato, aquelas disciplinas cujos objetos do conhecimento estão causando mais dificuldade na opinião deles e nos números que eles têm em mãos como os as notas e os desempenhos dos simulados. E é importante que nada, durante as férias ultrapasse dois turnos. E que um turno livre", pontuou.

Serviço

Cronograma do Enem 2023

Inscrição: 5 a 16 de junho (até às 23h59 (horário de Brasília)

Como se inscrever: no site do Inep

Data da prova: 5 de novembro (1º dia) e 12 de novembro (2º dia)

Resultado da prova: 16 de janeiro de 2024

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)