Enem 2023: a poucos dias da prova, alunos devem evitar estudar novos conteúdos, recomenda professor

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado no próximo domingo (5 de novembro), abrangendo as áreas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a Redação. A poucos dias do exame, professores avaliam que a semana deve ser de equilíbrio para os estudantes, sendo recomendado desacelerar para garantir um bom desempenho. Enquanto muitos vestibulandos ainda podem aproveitar para estudar ou optam por uma preparação relâmpago em apenas uma semana, professores orientam para o que deve ser feito nessa reta final.

O professor de química Marcelo Mota, de Belém, destaca que não é o momento de estudar do zero ao longo da semana. “Não é hora de ficar tentando correr atrás do que foi perdido, daquilo que não foi fixado. É importante fortalecer aquilo que ele [o estudante] já tem certo domínio. Por isso, é importante utilizar técnicas de revisão. Nesse momento final, é importante priorizar outras coisas, como, por exemplo, a sua saúde física e, principalmente, a saúde mental, para que a ansiedade não possa atrapalhar aquilo que foi preparado por esse aluno durante o ano”, afirma.

“E não é recomendado que ele [aluno] não faça nenhuma atividade avaliativa. Nesse caso nada de simulado, teste de velocidade, redação. O importante é que ele faça a revisão em cima dos conteúdos que foram trabalhados e de exercícios, de repente, que ele já fez. Não buscar novos exercícios, novas formas de fazer questão. É importante que ele faça essa revisão sendo uma revisão teórica alinhada aos conteúdos e aos exercícios que ele já fez. É como se fosse uma espécie de retrospectiva daquilo que se usou durante a preparação. Nada de buscar coisas novas na semana de prova”, relata Moura.

O professor lembra, ainda, da importância em priorizar as questões mais fáceis na hora da prova. “É importante que este aluno dê ênfase, um pouquinho de atenção para aquilo que foi direcionado pelos seus professores. Vale lembrar que a prova do Enem não é uma prova quantitativa. Quem acerta mais, não necessariamente tem a melhor nota. É por isso que esse aluno precisa focar nesse momento final em ser coerente, acertar as questões fáceis, acertar as questões médias e priorizar aquilo que vai fazer com que ele tenha uma boa coerência pedagógica e um bom TRI [Teoria de Resposta ao Item]”, completa o professor.

Recomendações finais

Além da preparação de estudos diária, o professor também comenta que os alunos também foquem na saúde mental e atividades que promoverão um equilíbrio no dia a dia. “Esse aluno tem que ter consciência daquilo que ele fez. Basicamente, ele vai colher todos aqueles frutos que foram plantados durante o ano. E é muito importante esse aluno lembrar que são dois dias de provas. Um final de semana não vai definir, basicamente, a aprovação desse aluno. É por isso que ele tem que simplesmente se preparar, respirar e saber que, depois de domingo, tem mais uma semana para que possa ser finalizado esse ciclo”, enfatiza.

“Nesse momento é muito importante os exercícios físicos e, até mesmo, o bom sono. O sono que talvez ele perdeu durante o ano todo na sua preparação é importante ele tentar regular nessas duas últimas semanas, que vão ser as semanas de prova. Por conta disso, uma boa alimentação, um bom sono e exercícios físicos podem fazer com que isso melhore até mesmo sua saúde mental. Afinal, uma corrida, uma atividade física pode fazer com que esse aluno simplesmente consiga retirar toda a tensão daquela ansiedade da prova do primeiro e segundo dia do Enem”, frisa Mota.

