Enem 2023: a poucas semanas da prova, candidatos devem atentar-se à alimentação

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai muito além dos estudos no dia a dia. A alimentação também deve ser um ponto de atenção a ser considerado pelos estudantes, principalmente a poucas semanas para a prova. A nutricionista Samara Queiroz, de Belém, dá dicas sobre o que comer antes e durante o exame e o que deve ser evitado.

De acordo com Samara, uma boa alimentação também é importante para que os estudantes tenham um bom desempenho. “Uma alimentação nutritiva, balanceada vai dar mais energia durante a prova e vai ajudar a ter uma melhor concentração. Por isso, é importante ter cuidado não só com o que se come no dia da prova, mas, sim, com o que se come antes, na semana anterior à prova, na véspera da prova e, principalmente no dia. É importante se ter uma alimentação balanceada no dia a dia, devendo consumir frutas, verduras e legumes”, explica.

“Esses alimentos contêm importantes fontes de vitaminas e minerais, além de carboidratos complexos, como os grãos, cereais integrais e proteínas, como carnes, frangos e peixes. E alimentos que contêm ômega três, a sardinha, o atum. Esse nutriente é essencial para a manutenção da função cognitiva, para realizar as atividades, os exercícios e para a concentração. Além disso, uma alimentação inadequada, no dia a dia, pode prejudicar, sim, principalmente no dia da prova. Se o candidato ficar muito tempo sem comer, ele pode vir a ter um quadro de hipoglicemia. O contrário também pode ser prejudicial”, destaca.

Na véspera do Enem

Já na véspera do Enem, alguns alimentos podem dificultar a digestão e, até mesmo, causar um desconforto gastrointestinal no momento do exame, conforme alerta a nutricionista. “A gente precisa ter alguns cuidados. Evitar alimentos muito gordurosos, como pizza, outros tipos de fast-food, hambúrgueres. Então, apostar numa alimentação leve no dia anterior, como proteína, frango, peixes, contendo ali carboidratos, como arroz, macarrão e legumes ou verduras, até mesmo a salada crua também vai ajudar a ter uma melhor concentração e a se sair melhor, ter mais energia ali no dia D”, diz Samara.

. Alimentação equilibrada também deve ser prioridade para os vestibulandos (Carmem Helena / O Liberal)

No dia da prova

Por conta do tempo prolongado de realização da prova, é comum que os estudantes tenham dúvidas sobre as opções mais adequadas para o dia da prova. Entretanto, Samara conta que a praticidade é essencial: “O ideal é levar frutas. As frutas podem ser cortadas. Por exemplo, maçã, banana, podem ser levadas em um potinho transparente, sempre seguindo toda aquela política que o Enem traz. Além disso, também, mix de castanhas, contendo a uva-passa, que vai te dar uma boa fonte de energia, chocolate meio amargo, o 70%. Acima desse percentual é o ideal”, afirma a especialista.

“E, também, a gente pode destacar o sanduíche natural, que pode ser consumido até uma hora antes do exame, que não vai trazer problemas com relação à digestão. E é importante sempre enfatizar que evitar gorduras e frituras pode estar retardando o esvaziamento gástrico e podem trazer sensações de sono, prejudicando ali a leitura e a interpretação dos enunciados da prova. Tem algumas opções também que a gente pode estar consumindo, como, por exemplo, as barrinhas cereais. São uma ótima opção”, completa ela, destacando que as barrinhas à base de castanhas e sementes são as mais indicadas.

“No dia da prova, ideal é fazer um café da manhã completo, como, por exemplo, uma vitamina de frutas ou até mesmo, pode-se tomar um pouco de café. Só evitar quantidades muito exageradas, porque apesar de que o café ele dá mais atenção, mas em quantidades muito altas, ele pode, sim, prejudicar no desempenho durante a prova, pode dar um cansaço, um efeito rebote. O ideal é consumir, no máximo, duas xícaras de café e pode também consumir um sanduíche natural ou um pão integral com ovo mexido e fruta”, indica Samara.

Essa alimentação reforçada, segundo a nutricionista, pode garantir que os jovens se mantenham saciados pelo menos até o horário da prova. Já para aqueles que preferem almoçar, ela conta que “o ideal é que seja feito até três horas antes da prova, para que não prejudique a questão da digestão e não dê sono durante a realização da prova”.

Hidratação

Além da alimentação, se manter hidratado também deve ser um ponto de atenção dos candidatos, lembra Samara. “O candidato deve levar sua garrafinha de água para a prova, deve estar consumindo, em média, 250ml a cada 30 minutos de realização da prova, para que ele se mantenha bem hidratado, já que o estado de desidratação pode levar a dores de cabeça e, também, prejudicar na concentração durante a prova. Esse é um aspecto também muito importante de ser considerado. Leve sua garrafinha de água e se mantenha hidratado”, finaliza.

