Enem 2022: veja como será a gratuidade de ônibus para os estudantes da Grande Belém

Os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 na Grande Belém terão direito à gratuidade nas linhas de ônibus durante os dois domingos de prova (13 e 20 de novembro). A informação foi confirmada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), ainda na noite da sexta-feira (11), após determinação do governo do Estado para que os municípios liberassem a catraca livre para os estudantes do Enem deste ano.

"A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), informa que nos domingos de realização do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2022, dias 13 e 20 de novembro, os estudantes terão gratuidade nas linhas de ônibus do município de Belém e Região Metropolitana.", informou em nota.

Para ter acesso à gratuidade, o estudante precisa apresentar no momento do embarque o cartão Passe Fácil de meia-passagem. Dessa forma, o cobrador irá liberar a catraca sem cobrar a passagem. E, em caso de realizar a integração com o cartão pré-carregado, o valor da tarifa não será descontado.

"A Semob ressalta que a gratuidade será concedida apenas nas operações do transporte público, que ocorrem por meio de cartão digital.", detalhou a nota da Superintendência.

Catraca livre

Na tarde da sexta-feira (11), o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que em todo o Estado haverá catraca livre no transporte coletivo urbano para os estudantes que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (13) e no próximo, dia 20 de novembro.

De acordo com o chefe do executivo, que utilizou uma das suas redes sociais para dar a notícia, a medida é uma ação do governo do Estado junto aos municípios, para estimular cada vez mais o sucesso da educação, e só vale mediante apresentação do cartão de confirmação da prova.