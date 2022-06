Encontro debate os desafios para a sustentabilidade urbana em Belém

Para debater sobre formas de realizar planejamento urbano de uma forma sustentável, será realizado nos dias 23 e 24 de junho o “Encontro da Cidade”, organizado pela ONG Laboratório da Cidade, no auditório da faculdade Estácio, no bairro de Nazaré, em Belém. A programação é gratuita e aberta ao público, sendo necessária apenas inscrição online, que segue até o dia 23.

A programação vai contar com especialistas, que debaterão relacionados à mobilidade, adaptação de espaços para crianças, gênero, habitação, acessibilidade, dentre outros.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto para um único do evento quanto para todos os dias. Para participação, é exigida a apresentação do comprovante de vacinação, contendo ao menos duas doses ou dose única da vacina contra covid-19 e documento com foto.

Confira a programação

-23/06

16h - Abertura e apresentação dos projetos “Belém 40º” e “Cidade da Gente”, com Isabela Rocha e Jade Soares

17h - Painel sobre a “Construção de espaços habitados como ferramenta de busca pela igualdade de gênero”, com Kaya Lazarini

-24/06

09h - painel sobre “Território Educadores”, com Taynara Gomes

11h - painel sobre “Cultura e regeneração urbana”, com Jean Ferreira, Lília Melo e Bárbara Savannah

14h30 - painel sobre “Diversidade e acolhimentos na cidade”, com Thales Miranda, Michele Monteiro e Ana Claudia Cardoso

16h30 - painel sobre “O resgate da cidadania por meio dos espaços livres: Fazendinha de lixão e parque”, com Ester Carro

Serviço

Encontro da Cidade

Data: de 23 e 24 de junho

Endereço: Auditório da Faculdade Estácio de Belém, na Avenida Governador José Malcher, número 1148, bairro de Nazaré, em Belém

Inscrições: online

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)