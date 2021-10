Encerramento do Círio terá missa, vídeo mapping, tema para 2022 e fogos no domingo (24)

Os fiéis e religiosos participarão, neste domingo (24), em Belém, da programação de encerramento do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2021. Às 18 horas, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará missa na Basílica Santuário. Já às 21h20, será apresentado um espetáculo com vídeo mapping e ocorrerá o anúncio do tema do Círio 2022. O público poderá acompanhar um show com fogos de artifício a partir das 21h40.

Além de integrantes do Clero, estarão presentes ao encerramento do Círio 2021 membros da Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré. O acesso à missa obedecerá ao limite permitido pelos órgãos de segurança como prevenção à covid-19. A Diretoria da Festa avalia que 2021 fica na história como o segundo ano consecutivo sem procissões e com eventos inéditos incluídos na programação, envolvendo projetos que devem permanecer para as próximas edições do Círio de Nazaré.

As 13 procissões oficiais da festividade não se realizaram, e muitos devotos improvisaram sua própria procissão, levando cerca de 500 mil pessoas às ruas no domingo do Círio (10), como repassa a DFN. Foram 15 dias de devoção e expressão de Fé a Nossa Senhora de Nazaré.

Coordenação

“Nos despedimos de mais um Círio de Nazaré, e eu e Paula nos despedimos também da coordenação da Diretoria da Festa. Tentamos fazer nosso melhor, mesmo em tempos difíceis, priorizando sempre o povo devoto de Nossa Senhora e os irmãos mais necessitados da Região Metropolitana de Belém. Até onde pudemos, levamos Nossa Senhora para perto do seu povo. Agora é aguardar, neste domingo, que dom Alberto anuncie o novo casal coordenador e também o tema do Círio 2022”, afirma o coordenador da Diretoria da Festa deste ano, Albano Martins.

Para Albano, a avaliação do Círio 2021 é positiva. "Penso que tivemos dois Círios: um oficial, a que nos coube organizar atendendo todas as determinações e restrições dos órgãos de segurança; mas teve outro, um Círio espontâneo, feito pelo povo, com muita humildade, muita calmaria, muita fé, e temos que tirar lições de ambos. O oficial rendeu momentos muito bonitos, que identificaram a quem pertence o Círio, e o espontâneo com belos momentos de fé”, ressalta Albano.

Projeção

Logo após a missa, será realizada uma projeção de vídeo mapping na fachada da Basílica de Nazaré pelo projeto “Cores, Sons e Sensações”. O espetáculo é aberto ao público e acontece às 21h20. A realização é do VJ Lobo e da Amplicriativa, com apoio institucional da Basílica de Nazaré e da Diretoria da Festa de Nazaré. O projeto tem patrocínio da Equatorial Energia por meio da Lei Semear, Fundação Cultural e Governo do Estado do Pará.

Como informa o VJ Lobo, vieram de São Paulo 13 projetores a laser de 20 mil lumens de potência (no país inteiro existem só 16 desses projetores), como infraestrutura inédita.

Ele conta que o espetáculo vai além da fachada da Basílica. “Serão 5 torres de projeção em frente à igreja. Mas, em paralelo, a performance também tem momentos que usam estruturas da Praça Santuário (como a Concha Acústica e as estátuas do Manto e da Cruz)”, revela. Nessa técnica, são projetados conteúdos audiovisuais em objetos e superfícies como fachadas de prédios e monumentos. Durante a projeção será anunciado o tema do Círio 2022.

Show de fogos

O espetáculo de fogos deve durar cerca de 7 minutos e vai colorir o céu de várias cores. Neste ano, serão disparadas 2.580 bombas, entre girândolas, cakes, candelas romanas e bombas importadas de 2,5 a 4 polegadas, seguindo todas as orientações técnicas e legais e de segurança. Os fogos serão instalados na área do estacionamento do Centro Social de Nazaré, atrás do Arraial. O material foi fornecido pela empresa Piroshow Fire System.

Para segurança no encerramento da festa, o Arraial de Nazaré será fechado ao público a partir das 20h30, assim como toda a área do estacionamento. Será reaberto somente na segunda, a partir das 17h, encerrando na terça, dia 26.

O Círio 2021 é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. Conta com instituições, entidades e empresas como patrocinadores e apoiadores.

Confira:

18 horas - Missa de encerramento do Círio 2021 na Basílica Santuário

21h20 - Vídeo mapping com anúncio do tema do Círio 2021 e do novo casal coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré

21h40 - Show com fogos de artifício com 7 minutos de duração



A programação de encerramento do Círio 2021 será transmitido ao vivo por:

TV NAZARÉ – CANAL 30

Tv Círio - https://youtube.com/TVCirio



Facebook da Basílica Santuário: @basilicadenazareoficial

YouTube da Basílica Santuário: www.youtube.com/basilicadenazare

Redes do Projeto Cores, Sons e Sensações:

https://www.instagram.com/sintacoresesons/

https://twitter.com/SintaCoresESons

https://www.facebook.com/SintaCoresESons/