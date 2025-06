ENBRA 2025: evento sobre Administração destaca sustentabilidade e transformação digital no Pará

Ocorre em Belém, até a sexta-feira (27), o XXIX Encontro Brasileiro de Administração (Enbra 2025). Reunindo especialistas, estudantes e autoridades da área, o evento busca refletir sobre os próximos desafios da profissão, com foco em sustentabilidade, inclusão e transformação digital. Neste ano, o Enbra celebra os 60 anos da regulamentação da profissão de administrador no Brasil, o chamado Jubileu de Diamante da Administração. A programação é realizada no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia.

Além de aprimorar habilidades essenciais para o sucesso profissional, as atividades no evento também contam com espaços de exposição. As empresas e organizações parceiras poderão apresentar suas soluções e serviços, proporcionando oportunidades de negócios e parcerias estratégicas. Na programação, além do evento principal, o encontro contará com fóruns especializados para o público feminino, jovem e sênior, como: o VI Fórum de Gestão Pública (FOGESP), o V Fórum dos Jovens Profissionais de Administração (FJPA), o VIII Fórum das Mulheres da Administração (FMA) e o V Fórum dos Profissionais de Administração MAIS (FPA+).

Com mais de 1.500 inscritos, entre profissionais, estudantes, empreendedores, gestores públicos e especialistas de diversas áreas, o evento é uma oportunidade de disseminação do conhecimento, aprendizado, networking e novas percepções sobre a Administração.

Promovido pelo Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA) e pelo Conselho Federal de Administração (CFA), com apoio dos Conselhos Regionais de todo o país, o encontro acontece em um momento estratégico para Belém, que se prepara para sediar a COP30. Durante a cerimônia de abertura, que ocorreu na quarta-feira (25), o presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio celebrou a presença massiva do público e destacou a importância simbólica do momento.

“A expectativa superou totalmente tudo aquilo que a gente imaginou há dois anos, quando elaboramos o projeto de trazer o Enbra para cá. Ver o auditório lotado, com mais de 1.500 pessoas ávidas por discutir a ciência da Administração, é um momento muito especial para todos nós que fazemos parte da liderança do Sistema CFA/CRAs. Estou muito feliz em ver tantos profissionais de todo o território brasileiro e, principalmente, tantos estudantes que estão aqui em busca de conhecimento.”

Entre os nomes que participaram na programação estão o ministro das Cidades, Jader Filho; o secretário nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Maurício Pereira Juvenal; e o professor Idalberto Chiavenato, referência na área de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Já a lista de palestrantes inclui Ricardo Poul, Carlos Fernandes Xavier, Fábio Bentes, Guarany Júnior, Débora Baia, Charles Kirschbaum, entre outros.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-presidente do CFA, administrador Gilmar Camargo de Almeida, destacou a importância do evento como espaço de aprendizado e construção coletiva.

“Este é um evento que busca trazer a reflexão do que nós construímos nesses 60 anos da nossa profissão. Aprender com o que fizemos e, melhor ainda, debater com todos vocês aqui presentes, estudantes, profissionais, educadores, empreendedores. Precisamos sim debater o nosso futuro, o futuro da ciência da Administração".