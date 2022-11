Enade: Estudantes consideram prova extensa e necessária

A tarde deste domingo (27) foi de desafio para estudantes de 26 cursos de bacharelado e tecnológico em todo o Brasil, incluindo Belém (PA), mediante a aplicação da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade 2022), coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) do Ministério da Educação (MEC). Os portões dos locais de prova foram abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, para que o exame começasse às 14h30, estendendo-se até as 17h30. Na capital paraense, foi possível observar estudantes concentrados na saída dos prédios nos quais fizeram a prova, a qual para muitos deles foi extensa. No entanto, os alunos concluintes de curso demonstraram estar conscientes de que precisam da nota do Enade para dar andamento à carreira estudantil e, consequentemente, profissional. Quem não faz a prova fica impedido de colar grau.

“Tinha muito Conhecimentos Gerais, pouca coisa relacionada à Psicologia; não foi uma prova complexa, mas extensa, tinha que ter atenção com os enunciados, ter um pouco de paciência para fazer uma boa prova “, declarou Rubens Souza, 38 anos, concluinte de Psicologia, logo após terminar a prova na sede do Centro Universitário Fibra, no centro de Belém. Rubens relatou que constaram da prova 35 questões e cinco questões dissertativas. “Acho que fiz uma boa prova”, salientou.

Para Rubens Souza, prova foi extensa e exigiu paciência para resolução das questões (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Já a estudante concluinte de Publicidade e Propaganda, Beatriz Araújo, 23 anos, a prova foi fácil. “Bem contextualizada com o momento atual que a gente está vivendo; então, não foi tão complicada de resolver, todos os textos vieram bem esquematizados, e a gente conseguiu fazer uma boa prova. Eu espero tirar uma boa nota, porque querendo ou não a gente precisa dessa nota, porque ela avalia o rendimento do curso, e como a gente está concluindo agora ela é necessária para que a gente consiga o diploma no final do curso”, ressaltou Beatriz.

Beatriz Araújo: prova é importante para fechar o curso (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Compromisso

Como informou o Inep, foram inscritos 598.116 estudantes em todo o país. O Enade serve para avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos das disciplinas previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional. Analisa o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Em 2022, participam do Enade os concluintes dos cursos de bacharelado das áreas de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.

A prova é obrigatória também para estudantes dos cursos superiores de tecnologia nas áreas de comércio exterior, design de interiores, design gráfico, design de moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais. O Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

De acordo com o Edital do Enade 2022, em 27 de fevereiro de 2023, ocorrerá a definição da base de estudantes com resultados válidos para fins de cálculo dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior, e, a partir de 31 de agosto de 2023, sera feita a divulgação dos resultados: Boletim de Desempenho Individual do Estudante; Microdados; Relatórios de Cursos, IES e Síntese de Área; Conceito Enade.

Os estudantes habilitados terão sua situação de regularidade perante o Enade 2022 divulgada pelo Inep, no Sistema Enade, em relatório específico, conforme os itens 1.3 e 6.5 do Edital, ou seja, regularização por ato do Instituto em 1º de agosto de 2023 e "a situação de regularidade dos estudantes atribuída pelo Inep será atestada por meio do Relatório de Estudantes em Situação Regular no Enade 2022, a ser disponibilizado à IES no Sistema Enade", segundo o documento.