Empreendedores participam de debate sobre práticas e investimentos com critérios de sustentabilidade

Um encontro realizado na sede do Grupo Liberal, na noite desta terça-feira (19), reuniu empreendedores em um debate sobre ESG - como são chamadas as práticas empresariais e de investimento que se preocupam com critérios de sustentabilidade. O evento faz parte de uma das ações proporcionadas pelo programa de impulsionamento de startups paraenses LibVenture.

O debate foi proferido pelo diretor executivo do LibVenture, Leonardo Mártyres. “Nós destacamos aqui como você pode identificar a sua empresa, se ela está em ESG ou não, ver como você pode estar ou não dentro das ODS das ONU, que seriam diretrizes sustentáveis, e, com isso, nós conseguimos fazer uma possibilidade de colocar e apresentar para as empresas como inserir o ESG na prática constante delas”, afirmou.

Segundo Mártyres, o bate-papo com o público foi bem interessante porque a maioria das pessoas já possuíam algum negócio ou estão com ideias e querem aplicar ESG. “Eles vieram para descobrir a forma mais assertiva que venha agregar, não só da parte de mercado, mas também social e econômico, dos seus projetos e negócios”, destacou.

A empresária Ana Luiza Araújo, que possui um negócio sustentável, ressaltou a importância do debate na visão dos empreendedores. “O evento foi muito enriquecedor, onde a gente teve acesso para entender sobre estratégias nas práticas relacionadas a ESG. Pudemos compartilhar as nossas experiências enquanto empreendedores para que os nossos negócios possam se tornar cada vez mais competitivos”, comentou.