Emissão de Passe Fácil e credencial de estacionamento para PDC e idosos é suspenso temporariamente

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, por meio de nota divulgada na manhã deste quarta-feira (14), que o atendimento para emissão de Passe Fácil e credencial de estacionamento para Pessoas com Deficiência (PCD) e pessoa idosa, realizado no Espaço Cidadania do shopping Pátio Belém, estará suspenso temporariamente no período de 15 de dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023.



De acordo com a autarquia, o usuário do Passe Sênior pode buscar atendimento nos postos do mercado de São Brás, de 8 às 16 horas, e da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), localizado na avenida Governador José Malcher, no horário de 8h30 às 13 horas. Já a credencial de estacionamento, somente no posto da Semob na Governador José Malcher.

A Semob reforçou ainda que os demais serviços prestados pelo órgão na Estação Cidadania, como o setor de multas, continuarão com o atendimento normal.