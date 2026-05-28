'Emaús' promove campanha de arrecadação de eletrônicos em Belém; saiba como ajudar

O Movimento República de Emaús realiza, ao longo deste mês de maio, uma programação especial dentro da 5ª Semana Padre Bruno Sechi, iniciativa voltada à solidariedade, à inclusão social e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A programação será encerrada neste sábado (30), com uma campanha de arrecadação de equipamentos eletrônicos, que busca unir educação ambiental, inclusão digital e formação cidadã.

A Semana Padre Bruno Sechi - fundador do Movimento República de Emaús - foi instituída por lei estadual após a morte do religioso, em 29 de maio de 2020, e passou a vigorar oficialmente em 2021. Segundo Débora Ribeiro, coordenadora das atividades de arte e profissionalização com crianças, adolescentes e jovens no Movimento República de Emaús, a proposta é mobilizar a sociedade em torno de ações solidárias, especialmente em apoio a organizações que atuam na defesa da infância e da juventude, em referência ao legado deixado pelo padre.

Durante a programação, já foram realizadas atividades como um cortejo cultural contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, oficinas educativas sobre defesa de direitos e meio ambiente, além de campanhas solidárias promovidas por organizações parceiras.

Débora destaca que as ações também reforçam a importância da preservação ambiental. “A gente não tem como falar de defesa de direitos sem falar da defesa de um ambiente saudável para todo mundo”, afirmou. A campanha de arrecadação de equipamentos eletrônicos chega à quarta edição dentro da Semana Padre Bruno Sechi. O objetivo é evitar o descarte inadequado de resíduos eletrônicos e transformar os materiais doados em ferramentas de inclusão e cidadania.

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Os equipamentos arrecadados serão encaminhados ao Centro de Inclusão Digital (CID) do Movimento de Emaús, onde passarão por triagem, manutenção e recondicionamento (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Nosso objetivo é fazer com que a sociedade possa doar esse material e que ele se transforme em cidadania aqui no Movimento de Emaús”, explicou Débora. Os equipamentos arrecadados serão encaminhados ao Centro de Inclusão Digital (CID) do Movimento de Emaús, onde passarão por triagem, manutenção e recondicionamento. Os materiais recuperados serão utilizados nos cursos de manutenção de computadores, recondicionamento de equipamentos e robótica, além de abastecer o laboratório de informática voltado à inclusão digital de crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição.

Já os equipamentos considerados inservíveis terão destinação ambientalmente correta, por meio de cooperativas especializadas em resíduos eletrônicos. Podem ser doados itens como monitores, computadores, no-breaks, TVs de LED, roteadores e impressoras a laser. O movimento alerta, porém, que não recebe televisores de tubo, devido à dificuldade de reutilização e destinação adequada desse tipo de equipamento. A campanha contará com cinco pontos de coleta: o Cedeca/Emaús, na avenida Dom Romualdo; o Polo Joalheiro; o Parque Shopping Belém; o Shopping Pátio Belém; e o Tribunal de Contas do Estado do Pará, parceiro da iniciativa neste ano.

Além da doação de equipamentos, a população também poderá contribuir financeiramente por meio de QR Codes disponibilizados no site oficial do movimento. As opções permitem tanto doações via Pix quanto a adesão ao programa de associado solidário. O sistema de arrecadação do Movimento República de Emaús funciona durante todo o ano. No galpão da instituição, são recebidas doações de móveis, eletrodomésticos, roupas, calçados e brinquedos. Após triagem e limpeza, os materiais são colocados à venda em bazares populares realizados às quartas-feiras, possibilitando que famílias da comunidade tenham acesso a produtos a preços acessíveis.

“Atualmente, a gente convida a sociedade o ano todo para doar para o Movimento de Emaús. Essa movimentação da solidariedade é fundamental para manter as atividades com as crianças”, ressaltou Débora. Hoje, o Movimento República de Emaús atende cerca de 800 crianças, adolescentes e jovens em atividades de arte, cultura, esporte, lazer e profissionalização. Além disso, também desenvolve ações de fortalecimento de vínculos familiares, cursos de capacitação e projetos voltados à geração de renda e autonomia financeira das famílias atendidas.

Entre as iniciativas em andamento está um curso na área de embelezamento e estética voltado a 30 mulheres ligadas às famílias atendidas pela instituição, com foco em empreendedorismo, independência financeira e fortalecimento da autonomia feminina. Mais informações sobre as campanhas e formas de contribuição podem ser acessadas no site oficial do Movimento República de Emaús.

O que é a campanha?

A ação faz parte da Semana Padre Bruno Sechi, criada em homenagem ao religioso que dedicou sua vida à defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Com o tema “Solidariedade que Transforma”, a campanha busca transformar equipamentos eletrônicos usados em ferramentas de cidadania, educação e formação profissional.

Os equipamentos arrecadados passam por triagem, manutenção e recondicionamento no Centro de Inclusão Digital do Movimento de Emaús. Depois, são utilizados em cursos de informática, robótica, manutenção de computadores e atividades de inclusão digital oferecidas para crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição.

Já os materiais que não têm mais condições de uso recebem destinação ambientalmente correta, reduzindo os impactos do lixo eletrônico.

O que pode ser doado?

Monitores;

Computadores;

Notebooks;

Nobreaks;

Estabilizadores;

Impressoras a laser;

Roteadores;

TVs de LED ou LCD;

Datashow;

Aparelhos de som.

Como a doação ajuda?

As doações contribuem diretamente para:

Defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens;

Inclusão digital;

Formação e profissionalização de jovens;

Redução do lixo eletrônico;

Preservação ambiental.

Onde doar?

A campanha contará com pontos de arrecadação em Belém, incluindo:

Cedeca/Emaús, na travessa Dom Romualdo de Seixas, 9 às 16 horas

Polo Joalheiro, na praça Amazonas, 9 às 16h

Parque Shopping, avenida Augusto Montenegro, 10 às 22h

Shopping Pátio Belém, travessa Padre Eutíquio, 10 às 22h

Tribunal de Contas do Pará, travessa Quintino Bocaiúva, 9 às 16 horas

Além da entrega de equipamentos, a população também pode colaborar financeiramente por meio de Pix ou se tornar associada solidária do movimento utilizando os QR Codes disponibilizados no material da campanha.