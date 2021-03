Emaús arrecada até este domingo equipamentos de informática usados

Neste sábado (13) e domingo (14), o Movimento de Emaús estará recebendo doação de computadores, impressoras, nobreaks e notebooks usados. Esse material será usado nas aulas de tecnologia de informática e comunicação, robótica e para a construção de impressoras 3 D, reaproveitando sucata eletrônica.

Mas, nesses dois dias, as doações não serão feitas na sede do movimento, no Bengui. E, sim, na sede do Cedeca (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-Emaús), na travessa Dom Romualdo de seixas, 918, entre as ruas Jerônimo Pimentel e Bernal do Couto, no Umarizal, das 9h às 13h.

“Essa campanha de arrecadação é muito importante para nós porque vai gerar a matéria-prima, o material pedagógico, inclusive, para os meninos (atendidos por Emaús) poderem manusear e aprender a prática na questão das disciplinas que eles vão receber”, disse José Maria Dias, coordenador de Sustentabilidade do Movimento de Emaús.

“Eles vão trabalhar a internet das coisas, a robótica com destaque para a construção de impressoras 3 D, fantasticamente construídas de lixo, literalmente de restos de impressoras, de computador, de placas usadas. São dois tipos de impressoras vão ser o produto final”, disse. “A impressora a laser, que grava no plano, em 2 D, pode usar a caneta também, ela desenha se você programar, e tem a 3 D, a que faz em volume. Faz bonequinho, faz peça. O que você programa ele para fazer ela vai construir, a exemplo dessas industriais”, afirmou. “Já tem umas aqui que os meninos construíram. São os protótipos, feitos com pedaços de sucata. Muito interessante”, contou.

Coleta de equipamentos segue até este domingo (Ivan Duarte / O Liberal)

“Eles vão trabalhar a internet das coisas, a robótica com destaque para a construção de impressoras 3 D, fantasticamente construídas de lixo, literalmente de restos de impressoras, de computador, de placas usadas. São dois tipos de impressoras vão ser o produto final”, lembra José Maria Dias, coordenador de Sustentabilidade do Movimento de Emaús

O objetivo da arrecadação é, primeiro, disse José Maria, “estimular as pessoas que têm na sua casa esses materiais parados, que ficam lá acumulando teia de aranha, para que não descartem na rua. Estamos chamando as pessoas e empresas para doar esse material, que iria para o lixo e iria perder totalmente o valor. E, no caso, vamos agregar valor a essa sucata. O valor que vamos transformar é efetivamente no valor material dos produtos que vamos gerar e o valor do aprendizado desses jovens, abrindo janelas de oportunidades para eles”, explicou.

Movimento de doações foi grande na manhã deste sábado (Ivan Duarte / O Liberal)

“Queremos arrecadar CPUs antigas ou novas. Se tiver computador funcionando, a gente vai e separa. Monitores, nobreaks, teclados, mouses, notebooks, celular também. Vamos agregar valor a esse material que as pessoas iriam descartar”, disse. José Maria faz um aviso importante: “Essa campanha não é para levar roupas, sapatos. É apenas sucata eletrônica. As doações não vão ser feitas no Benguí. E, sim, ser no Cedeca, que fica no centro. As pessoas de maior valor aquisitivo moram ali por perto e podem fazer as suas doações nesse espaço lá”.