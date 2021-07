Em seis meses, casos de covid-19 reduzem em 79% em Belém

Na manhã desta quinta-feira (29), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), anunciou que a capital paraense atingiu a marca de um milhão de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas. O pronunciamento ocorreu durante uma coletiva de imprensa, realizada na Casa de Plácido, um dos 25 pontos de vacinação da cidade. Na ocasião, a prefeitura informou que 750 mil pessoas tomaram as duas doses do imunizante — o atual padrão de imunização completa — e isso corresponde à metade da população.

Em um pouco mais de seis meses de campanha, a Sesma informou que houve diminuição de 79% das notificações de casos da covid-19. Em janeiro de 2021, foram 8.024 casos notificados da doença. Já em junho esses registros caíram para 1.681 casos, acompanhados por uma diminuição de 69% de óbitos registrados também neste mesmo período. Na sexta-feira (30), a capital vacina as pessoas nascidas em 1995 e 1996.

Durante a coletiva, o prefeito diz ter recebido com satisfação a informação dos índices obtidos pela campanha de vacinação em Belém. Edmilson ressalta que, apesar do avanço, a população precisa dar continuidade aos cuidados com a higienização por causa dos surgimentos de novas cepas da doença.

“Metade da população está imunizada. O percentual é bastante significativo, equivale a mais da metade dos adultos, já que as crianças e jovens não foram autorizadas pelos laboratórios para serem vacinadas [por enquanto]. Ou seja, temos um controle da pandemia, mas o risco não está totalmente superado por conta das novas cepas, não podemos abrir mãos dos cuidados e da higiene”, afirmou o prefeito.

Dados do monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), apresentados na coletiva, apontam a redução dos números de de novos casos e de mortes pela covid-19. O Boletim Epidemiológico, atualizado diariamente, aponta estabilidade no nível de contágio e no surgimento de novos casos da doença ocasionada pelo novo coronavírus.

No último dia 27, foi registrada uma taxa de ocupação de leitos clínicos na capital de 1,4% e de leitos de UTI de 6,3%. Os números de óbitos registrados, ocorridos nos últimos sete dias, foram dois. Os dados colocam Belém e seus distritos em bandeira verde em relação à classificação de risco de infecção pela doença.

Prefeito pede responsabilidade a quem vai viajar

Às pessoas que viajaram durante as férias escolares e não compareceram aos postos de vacinação para serem imunizadas, sobretudo os jovens, Edmilson convocou para que elas procurem os locais onde ocorrem as aplicações e sejam vacinadas, para somente depois retornarem aos locais de lazer.

“A não ser que seja muito distante, mas, por exemplo, até quem está em Salinas pode voltar para ser vacinado, já que são apenas três horas de viagem, e depois retornar pra se divertir na praia. A diversão é importante, porém, é necessário que não sejamos um vetor de infecção porque o adoecimento ainda é uma possibilidade. E muitos jovens ainda são atingidos. Vamos nos divertir com responsabilidade”, advertiu.

Ainda na coletiva, o prefeito afirmou que atendeu a uma solicitação feita pelas diretorias de futebol dos times paraenses Remo e Paysandu, para que sejam destinadas doses da vacina às duas equipes. Conforme afirmou Edmilson, serão destinadas 100 doses, sendo 50 para cada clube, e a vacinação ocorrerá na segunda-feira (2). Poderão ser imunizados todos os membros da comissão técnica, jogadores e demais profissionais que compõem os dois maiores times da capital paraense. “Esses profissionais sempre estão viajando, então é importante que eles sejam vacinados, muitos já foram, inclusive jogadores por causa da idade”, comentou.