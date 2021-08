Em Santa Izabel do Pará, aulas presenciais da rede municipal voltaram nesta quarta

As aulas presenciais da rede municipal de ensino de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, voltaram nesta quarta-feira (04). O retorno foi no sistema híbrido (presencial e remoto), com 50% da capacidade das escolas, seguindo uma série de protocolos de segurança para prevenção contra a covid-19. São mais de 12 mil alunos que foram recebidos em 54 instituições em forma de rodízio.

De acordo com a Prefeitura de Santa Izabel do Pará, a retomada tem o aval do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (CECV-SIP) e da Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, que esteve acompanhando as visitas deste primeiro dia.

Parte dos estudantes teve a oportunidade de voltar à sala de aula depois de 16 meses. Metade dos alunos fica em atividade presencial e a outra metade em atividade não presencial com o auxílio do caderno de atividades e das instruções via internet. O revezamento dos grupos é feito pelas escolas.

"Não há ainda uma previsão do retorno 100% presencial. O que está definido é a permanência da capacidade de 50% pelas próximas semanas, com toda a segurança necessária para o retorno dos estudantes", informou a prefeitura.

Cuidados

Na chegada, os alunos passam por aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool. Na sala de aula, há o distanciamento entre as mesas e as cadeiras. Os intervalos do recreio e a saída dos alunos são alternados.

Há a desinfecção geral das escolas antes e depois das aulas e o uso de máscara é expressamente obrigatório. Os protocolos de prevenção se repetem no transporte escolar, com higienização dos ônibus, disponibilização de álcool em gel e aferição de temperatura dos alunos.

Os pais que optarem pela não adesão ao modo híbrido podem optar pelo ensino remoto e permanecer com as atividades fora da sala de aula, com o auxílio do caderno de atividades e do kit de alimentação escolar, que estão sendo disponibilizados desde maio do ano passado.

"Santa Izabel do Pará é um dos municípios que mais investiu na prevenção e tratamento contra a covid-19, com ações de desinfecção nas vias da cidade, instalação de túneis de higienização e ampla disponibilização de medicamentos para sintomas da doença", detalhou a prefeitura.

"De acordo com o boletim desta segunda-feira (02/08), há apenas um paciente internado no Hospital Municipal com suspeita ou confirmação de covid-19", completou a nota da gestão municipal.