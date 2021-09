Em Santa Bárbara, idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão devem tomar a 3ª dose

Até esta quinta-feira (30), Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, segue com o cronograma de vacinação anticovid-19, disponibilizando a vacina da Pfizer. Ao todo, o município executa três calendários com 1ª, 2ª e 3ª doses.

Calendários para quinta (30/09):

- 1ª dose é destinada pessoas de 12 anos ou mais que ainda não foram vacinadas;

- 2ª dose para adultos com 18 anos ou mais que receberam a 2ª dose há pelo menos 28 dias;

- 3ª dose para idosos com 70 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão, sendo que esses grupos devem ter tomado a 2ª dose há pelo menos seis meses.

Essa vacinação começou desde segunda-feira (27) e, por enquanto, segue apenas até esta quinta. Das 9h às 14h, nas Unidades Básicas de Saúde.

É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, cartão SUS e carteirinha de vacinação. Menores devem estar acompanhados de um responsável legal ou com autorização assinada.