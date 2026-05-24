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Em quatro dias, Fipa 2026 movimenta R$ 5 milhões em crédito projetado e reforça ações ambientais

Realizada no Hangar , entre os dias 20 e 23 de maio, a feira encerrou sua programação com a presença de expositores de diversos segmentos, rodadas de negócios, oferta de crédito

O Liberal
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A FIPA 2026 encerra edição marcada por negócios e reciclagem (Foto: Divulgação)

Em quatro dias de evento, a XVII Feira da Indústria do Pará (Fipa 2026) reuniu cerca de 40 mil visitantes, movimentou R$ 5 milhões em crédito projetado e destinou quase 2 toneladas de resíduos para reciclagem. Realizada no Hangar Centro de Convenções, entre os dias 20 e 23 de maio, a feira encerrou sua programação com a presença de expositores de diversos segmentos, rodadas de negócios, oferta de crédito, debates técnicos e ações voltadas à sustentabilidade.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, ressaltou a importância da parceria entre setor produtivo e poder público para fortalecer o ambiente de negócios e ampliar os investimentos na industrialização do estado. Segundo ele, o fortalecimento institucional construído nos últimos anos tem estimulado o interesse empresarial e favorecido a agregação de valor à produção local. “Nós temos muito orgulho de encerrar a 17ª edição comemorando e festejando esse ambiente de negócios que melhora a cada dia”, destacou.

Apenas durante a rodada de crédito foram concretizados R$ 350 mil em financiamentos para empresas. A expectativa gerada a partir das conexões realizadas durante o evento ultrapassa R$ 5,35 milhões em novos financiamentos distribuídos entre as 20 participantes. A Fipa 2026 também registrou um marco inédito ao reunir, pela primeira vez, todas as indústrias mantenedoras da Redes em uma mesma rodada de negócios, conforme detalhado pela Fiepa. A iniciativa conectou grandes companhias e fornecedores de oito municípios paraenses, promovendo mais de 320 interações empresariais qualificadas.

Resultados ambientais

Os resultados ambientais também se destacaram nesta edição. A Central de Reciclagem da Fipa retirou quase duas toneladas de resíduos dos aterros sanitários, alcançando índice de 92% de reciclabilidade, percentual que coloca o evento entre os principais benchmarks nacionais de sustentabilidade em eventos. O desempenho supera, por exemplo, o índice de 89% registrado pelo Conseguro 2025 e se aproxima de referências nacionais como o Rock in Rio 2024, que destinou 93% dos resíduos à reciclagem, valorização orgânica e energética. 

Os materiais coletados na feira serão reutilizados como matéria-prima pela indústria, fortalecendo práticas de economia circular e reduzindo impactos ambientais. Além disso, a programação evitou o descarte de mais de 36 mil copos plásticos, compensou 60,2 toneladas de CO₂ por meio de créditos amazônicos certificados e promoveu ações de educação ambiental junto aos expositores.

Autoridades presentes

O encerramento do evento contou com a presença do ex-governador do Pará, Helder Barbalho, que destacou a relevância da indústria para o desenvolvimento econômico do estado e classificou a feira como uma vitrine da diversidade produtiva paraense.
“É uma extraordinária oportunidade de conhecer a diversidade produtiva do nosso estado, de gente que acredita no Pará, que investe, que gera emprego, que gera renda e que permite com que este estado possa hoje ser a alavanca da Amazônia”, afirmou o governador.

Visitando a programação da feira, o ex-ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que a Fipa reflete o avanço da indústria paraense e o fortalecimento do setor produtivo no estado. Ele destacou a diversidade de produtos, ideias e iniciativas apresentadas durante a feira e ressaltou que o desenvolvimento da economia do Pará passa diretamente pelo fortalecimento da indústria local. “É nítido quando você vê a diversidade de produtos e de ideias que estão surgindo. O sucesso da economia do Pará está diretamente ligado ao sucesso do setor produtivo”, ressaltou.

Patrocinadores

Entre os patrocinadores da XVII Fipa, a Vale destacou o papel da feira como ambiente de integração e fortalecimento da indústria amazônica. A empresa também ressaltou iniciativas ligadas à circularidade da mineração e ao reaproveitamento de resíduos minerais, alinhadas aos debates sobre inovação e sustentabilidade promovidos durante o evento.
“É um prazer estar aqui participando desta Feira da Indústria, que está cada vez mais significativa, mais representativa, e que é um espaço de união, de trocas, que fortalece cada vez mais nossa indústria”, disse a  diretora de relacionamento institucional da Vale, Ana Carolina Alves.

Outro patrocinador da feira, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. (Sebrae) levou a importância estratégica do evento para o fortalecimento da indústria paraense e para a geração de oportunidades aos pequenos negócios. Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae Pará, destacou que a feira funciona como um ambiente de integração entre grandes empresas e fornecedores locais. “Uma grande indústria sempre depende de pequenos negócios organizados. Existe uma cadeia muito grande até a produção final acontecer”, afirmou.

Segundo ele, ao longo de suas 17 edições, a Fipa tem contribuído para consolidar o crescimento da indústria no estado, especialmente entre micro e pequenas empresas ligadas à bioeconomia, setor considerado estratégico para o Pará. Magno também ressaltou o ambiente favorável para rodadas de negócios, apresentação de produtos e prospecção de parcerias.

Resultados positivos

Entre os expositores, a avaliação sobre os resultados da feira foi positiva. Gestora comercial de uma empresa de soluções em ferramentas elétrica, Dejane Miranda Lúcio destacou o fortalecimento do relacionamento com clientes e as oportunidades de prospecção geradas durante os quatro dias de evento. “Recebemos muitos clientes, tanto potenciais quanto ativos. Conseguimos fortalecer nossa comunicação com eles, porque acreditamos que a aproximação com o cliente é fundamental para o sucesso das vendas”, relatou.

Além dos resultados econômicos e institucionais, a programação também recebeu avaliação positiva do público visitante. Participando pela primeira vez da Fipa, a professora Marilade Alves afirmou ter se surpreendido com a diversidade de segmentos presentes na feira e com a grande participação do público. “Fui surpreendida. Tem de tudo, desde vestuário até máquinas. E o que mais me chamou atenção foi a participação do público”, relatou.

A abrangência da Fipa 2026 também atraiu visitantes de diferentes regiões do estado. Professora da rede municipal de Augusto Corrêa, Josy Nunes visitou a feira acompanhando um grupo ligado a um projeto educacional voltado ao empreendedorismo. Segundo ela, a experiência proporcionou contato direto com inovação, diversidade de negócios e novas possibilidades de aprendizado. “Nossa motivação foi adquirir conhecimento sobre as diversidades e inovações do empreendedorismo, que estão bastante presentes nesta feira”, pontuou.

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