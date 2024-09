Em parceria, Hemopa promove ação de incentivo à doação de sangue

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em parceria com a Faci Wyden, realizou nesta sexta-feira, 13, mais uma campanha de doação de sangue na unidade da faculdade, localizada no bairro Batista Campos, em Belém. Uma equipe da Fundação foi responsável por garantir a triagem e coleta dos estudantes/voluntários em uma sala organizada para facilitar o processo de doação.

Além da coleta de sangue, o evento contou com uma assessoria jurídica gratuita, disponível para esclarecer dúvidas sobre os direitos das pessoas doadoras. Este atendimento visava informar e apoiar os participantes, garantindo que todos compreendam plenamente os benefícios e direitos associados a esse ato altruísta.

A iniciativa buscava não apenas aumentar o estoque de sangue disponível para pacientes internados em unidades de saúde, mas também promover a conscientização sobre a importância da doação regular. Em tempos em que o estoque de sangue pode enfrentar desafios, ações como esta desempenham um papel crucial na manutenção de níveis adequados para atender à demanda.

“A campanha é uma oportunidade valiosa para fortalecer o compromisso da nossa comunidade com a saúde pública,” afirma a coordenadora da ação, Rayanne Bendelack. “Cada doação pode salvar até quatro vidas. Em tempos de crescente demanda, é fundamental que todos façam sua parte e por isso incentivamos os nossos alunos”, finaliza.

O que precisa para doar?

– Apresentação de documento de identidade, original, com foto e assinatura;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem teve a doença, pode doar sangue dez dias após a cura e quem teve contato com alguém diagnosticado com a doença poderá doar após sete dias.