Em meio à forte chuva, ventania destelha casas no bairro do Tapanã, em Belém

Em meio à forte chuva que caiu em Belém, na tarde desta terça-feira (16), mais de 20 casas foram atingidas por ventanias causadas pela chuva, destelhando diversas residências, na passagem 27 de agosto, no bairro do Tapanã. As residências atingidas ficaram sem o fornecimento de energia elétrica e de água. Em alguns pontos da Grande Belém, o temporal iniciou por volta das 15h na capital paraense e provocou transtornos em diversos bairros.

O vento forte causou inúmeros prejuízos ao aposentado Agnaldo Ferreira, de 66 anos, que teve a casa totalmente destelhada, destruindo parte da cobertura localizada no andar superior da casa. "Houve uma ventania forte e aquele estrondo, que já era caindo tudo aqui em casa. Nós ficamos apavorados. Encheu a cozinha de água, a chuva era muito forte. Quando eu subi, fiquei apavorado", diz.

A lojista Lorena Trindade, que tem uma loja localizada na avenida Padre Bruno Secchi, conta que no momento do vento forte todas as telhas do estabelecimento dela se desprenderam. Além disso, boa parte dos produtos dela foram perdidos por conta da sujeita que entrou no local. Ela avalia que teve um prejuízo estimado em 2 mil reais. "Algumas caíram para dentro da loja, pois furou o forro e caiu muita água para dentro da loja. O meu material é todo feito à mão, trabalho com peças de crochê. A água da chuva, junto da sujeira do telhado, danificou muitas peças", afirma.

"Na hora em que aconteceu o vendaval, eu estava fotografando peças para a loja. A gente trabalha com atendimento on-line. Foi na hora em que aconteceu tudo e eu não tinha nem para onde correr, pois a rua estava alagada. E, além do vento estar muito forte, a chuva também estava. A loja foi toda invadida por água. Foi uma sensação de desespero e de invalidez, porque não tinha nada a ser feito", completa a lojista.

Transtornos

Já a estudante Anna Clara, de 18 anos, também foi uma das moradoras que teve a casa destruída pelo temporal. O depósito de bebidas da família da jovem ficou bastante comprometido. A residência dela também teve a cobertura da garagem parcialmente danificada. O carro que estava no local no momento da ventania também foi atingido e ficou com pequenos amassados na parte superior. Os prejuízos foram apenas materiais.

"Não é a primeira vez que acontece coisas desse tipo aqui no bairro. Mas, infelizmente, foi a primeira vez em que a minha casa foi tão destruída assim. A gente não sabe o que vai fazer. É desesperadora essa sensação de impotência. No momento, o que cabe, emergencialmente, é denunciar os órgãos de emergência, porque no momento em que a gente mais precisou ligar para pedir ajuda, nenhum dos órgãos estavam funcionando", conta.

Em nota, a Equatorial Pará informou que, até por volta das 20h, "equipes trabalhavam, sem medir esforços, para normalizar o fornecimento dos clientes que tiveram o serviço de energia comprometido por conta da forte chuva na tarde desta terça-feira, 16, em Belém. Com o temporal, a ventania lançou diversos objetos na rede elétrica, o que ocasionou desligamentos na capital paraense. Os principais bairros atingidos são Bengui, Parque Verde, Tapanã e Coqueiro".

"A distribuidora reforça o compromisso em atender todas as ocorrências o mais breve possível. A Equatorial orienta que, em caso de fata de energia, os clientes registrem uma ocorrência nos canais de atendimento: pelo 0800 091 0196, no aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200", finaliza o comunicado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Defesa Civil de Belém para que o órgão esclareça de que forma as famílias atingidas serão ajudadas. A reportagem também demandou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a fim de detalhar sobre o fornecimento de água, que ficou interrompido durante a forte chuva. E ainda, o Corpo de Bombeiros foi acionado para informar sobre as ações realizadas para contornar os estragos causados pelo vendaval. A reportagem aguarda retorno dos órgãos.