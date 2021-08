Em Marituba, jovens de 24 e 25 anos são vacinados nesta quarta

Nesta quarta-feira (04), a vacinação contra a covid-19 em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai contemplar dois novos públicos: jovens de 24 e 25 anos completos sem comorbidades. Mais um dia de imunização da agenda desta semana, que segue pelo critério de idade.

Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, quilômetro 13, no Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

Nesta terça-feira (03), o município disponibilizou a 1ª dose para jovens de 26 e 27 anos. O auxiliar geral Railson Barros, de 26 anos, foi vacinado nesta terça e disse que a dose representa cuidado com a saúde dos filhos dele.

Para Railson Barros, a vacina representa cuidado para com a saúde dos seus filhos (Ary Brito / Prefeitura de Marituba)

“Na minha família, todos já foram vacinados, só faltava eu receber a vacina. Eu estava ansioso para tomar a minha vacina porque tenho um filho pequeno e outro que vai nascer e a vacina é o melhor meio de se precaver contra a doença”, enfatizou.

Na quinta-feira (05), será a vez de imunizar quem tem 22 e 23 anos. Já na sexta-feira (06), a 1ª dose será destina aos jovens de 20 e 21 anos. Nos mesmos horários e também no Iesp.

Unidades de Saúde

Marituba também vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com bebê de até um ano), profissionais da educação, rodoviários e idosos.

A imunização para estes grupos está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde do município, podendo haver necessidade de agendamento.