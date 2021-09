Em Marituba, 3ª dose será para idosos de 70 a 73 anos nesta sexta

Nesta sexta-feira (01/10), Marituba, na Região Metropolitana de Belém, segue com o calendário de 3ª dose da vacina anticovid-19. Dessa vez, para idosos de 70 a 73 anos completos. É necessário um intervalo mínimo de 180 dias entre a segunda e terceira dose.

O município também segue com a antecipação da 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer para quem foi vacinado até 26 de julho. Também haverá 2ª dose da Coronavac para quem tem agendamento no cartão de vacinação.

Das 9h às 16h, nas UBS Gilson Rufino Gonçalves e Nossa Senhora da Paz; e nas Unidades de Saúde da Família (USF). E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves. Também haverá a vacinação itinerante, na rua Souza Araújo, nº 05, Bairro Dom Aristides, das 18h às 21h.

Ao longo desta semana, Marituba seguiu aplicando a 3ª dose em idosos. No sábado (02) e no domingo (03), a imunização com o reforço será para quem tem 70 anos ou mais. É necessário levar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação.

Pontos e horários de vacinação

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 09h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves ( Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 09h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 09h às 16h.

USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha)

Horário: 09h às 16h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 09h às 16h.

USF Manoel Paiva ( Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 09h às 16h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 09h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 09h às 16h.

USF São Francisco (Rua Da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 09h às 16h.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 09h às 16h.

USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 09h às 16h.

USF Uribora (Rua Do Uriboca S/N. Bairro Uriboca)

Horário: 09h às 16h.

USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 09h às 16h.

USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia)

Horário: 09h às 16h.

Vacinação itinerante nos bairros (Rua Souza Araújo, nº 05, Bairro Dom Aristides)

Horário: 18h às 21h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h (noite) às 06h (manhã).