Em contato direto com os passageiros, rodoviários comemoram primeira dose da vacina contra covid-19

“A gente vai se arriscando, mas tem que levar o pão de cada dia pra casa”, disse, na manhã desta quinta-feira (27), o rodoviário José Augusto Azevedo, de 33 anos, logo após tomar a primeira dose contra a covid-19, no município de Ananindeua. Ele, que não teve a doença, é motorista há 11 anos e trabalha sete horas por dia José Augusto falou sobre o sentimento de estar começando seu processo de imunização. “Muita alegria. A gente vai poder trabalhar mais tranquilo”, disse. Além de dirigir, ele também exerce a função de cobrador. “Tenho contato direto com eles (passageiros)”, contou. Para se proteger do vírus, disse que o tempo todo usa máscara e álcool em gel.

Ele também aprovou a greve dos rodoviários em Ananindeua. “São dois anos sem aumento”, disse, acrescentando que foi em sua moto para o posto de vacinação Nesta quinta-feira (27), os rodoviários moradores de Ananindeua começaram a ser vacinados (primeira dose). A imunização ocorre na Paróquia São Lucas Evangelista, no conjunto Guajará I, no Coqueiro, de 8 às 16 horas. Raiony Andrade, 27, é cobrador há um ano e oito meses. Ele ficou feliz em receber a vacina. “Vai proteger a mim e a minha família”, disse. Em seu trabalho, e por ter contato direto com os passageiros, ele disse que sempre usa álcool em gel e máscara. “Pego em dinheiro e passo logo álcool em gel nas mãos”, disse Raiony, que trabalha sete horas e meia por dia. Por causa da greve dos rodoviários, com a qual ele concorda, e para chegar ao local de vacinação, ele emprestou a moto de um amigo. Raiony não pegou covid. David de Assis, 30, é cobrador há oito anos. Trabalha aproximadamente oito horas por dia. Começa cedo, às 5h30 da manhã.

O rodoviário José Augusto ostenta o cartão de vacinação preenchido (Akira Onuma / O Liberal)

"É uma vitória. A gente tem contato com muitas pessoas", diz cobrador

E disse que anda sempre com álcool em gel na bolsa, que, no ônibus, fica ao lado dele. Também usa máscara e, sempre que pode, lava as mãos. Ele afirmou não se recordar o mês, mas contou que, na empresa em que trabalha, fez o teste e deu positivo para covid. “Fui assintomático. E, pelo o que entendi da explicação que me deram, eu já estava no final do estágio. Não estava mais transmitindo”, disse.

Para ele, estar sendo vacinado “é uma vitória. Aqui está bem organizado, super rápido, não demorei 20 minutos. Quero agradecer aos que trabalharam para conseguir essa vacina pra gente. A gente tem contato com muitas pessoas. Fica muito exposto. Estou muito feliz e agradecido”, contou. David disse que foi uma coincidência estar sendo vacinado no dia em que começou a greve dos rodoviários. “Fui para a empresa, hoje (quinta-feira) de madrugada. Cheguei na empresa e tava parado. E vim logo me vacinar”, contou ele, que se deslocou de bicicleta. A viagem durou uns 15 minutos. “Sou ciclista”, contou. A imunização, enfatiza a Prefeitura de Ananindeua, é apenas para trabalhadores rodoviários que moram em Ananindeua. Faixa etária: 18 anos ou mais.

Os documentos necessários são: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência em nome da pessoa (conta de luz, IPTU, título eleitoral), crachá da empresa em que trabalha indicando em qual função.