Em clima de despedida das férias, famílias vão à Praça da República no último domingo de julho

Não foram apenas os balneários do litoral paraense que atraíram as pessoas nesse último fim de semana de julho. Perto de acabar o período de maior lazer e descanso, famílias aproveitaram a Praça da República, no bairro da Campina, em Belém, para relaxar e recarregar as energias neste domingo (28).

O local de lazer e descanso já é ponto de passeio tradicional da cidade, com amplos espaços verdes, arquitetura clássica e a marcante Feira de Artesanato, que não encanta apenas os que vêm de fora, mas também os próprios moradores da cidade. Exaltando a sensação de pertencimento, o empresário Luís Guilherme da Silva Cardoso, de 31 anos, explicou os motivos de escolher a Praça da República como último passeio das férias escolares para a sua família:

Luís Guilherme Cardoso e a esposa Jéssica Coelho levaram os filhos, Gael (8 meses) e Gustavo (3 anos), para o último passeio das férias escolares deste ano. (Thiago Gomes / O Liberal)

"Como um bom paraense, a gente gosta de aproveitar a nossa cultura e a Praça da República eu acho que é um ponto turístico que todo paraense vem, dia de domingo, para aproveitar com os filhos, comprar artesanato, fazer o que tem que ser feito que é passear ao ar livre, ainda mais no nosso clima que é muito quente. Aqui pelo menos bate um ventinho", argumenta.

Praça da República no último domingo de julho em 2024

Com ele estavam a esposa, Jéssica Coelho, de 33 anos, que é professora de Biologia, e os dois filhos: Gael, de oito meses, e Gustavo, de três anos. Ele se prepara para voltar às aulas do maternal e Jéssica, para voltar a dar aulas de biologia.

"Eu, que sou professora e trabalho em escola, são as minhas férias também. Já ele [Gustavo] precisa espairecer um pouco. Antes das viagens [do mês de julho, que a gente já fez] a gente já saía às vezes, dia de sábado, para ele brincar, ir às praças, parquinho. E hoje, é o último passeio, para encerrar. Essa semana a gente já vai se preparar para trabalhar e, ele, para estudar, que as aulas já começam na outra segunda-feira".

A advogada Valéria Guedes reuniu a filha, os sobrinhos e acunhada para o passeio na Praça da República. (Thiago Gomes / O Liberal)

Matar a saudade da família e da praça

Outra família que escolheu a Praça da República como ponto de encontro no domingo foi a família Guedes. A advogada de 38 anos, Valéria Guedes, reuniu não apenas a filha, Arieela, de 16 anos, que não mora em Belém, mas em São Paulo, como também agregou sobrinhos e a cunhada para um dia de lazer no gramado da praça.

"A minha filha não mora em Belém, mas em São Paulo, então a gente veio para curtir um pouco com ela, matar a saudade dela de Belém", comenta.

Para Valéria, o ponto positivo da praça é a tranquilidade, principalmente para quem já aproveitou outros finais de semana do mês na agitação dos balneários: "A gente veio curtir o domingo em família, fugir da agitação da praia e procurar mais tranquilidade. A gente não esperava que a praça fosse estar tão calma. A gente veio ter um aconchego em família, uma diversão, sair um pouco de casa", ela diz.

Ruanny Guedes, de 10 anos, aproveita bastante os últimos dias de férias antes de voltar a estudar. (Thiago Gomes / O Liberal)

Quem estava aproveitando muito o passeio era a sobrinha de Valéria, a estudante Ruanny Guedes, de 10 anos. Ela diz que viveu intensamente essas férias de julho para chegar no segundo semestre, na escola, cheia de histórias para contar:

"Eu estou no 5º ano da escola. Estou aproveitando muito essas férias para voltar a estudar todo dia de tarde. Também estou aproveitando para matar a saudade da minha prima, antes que ela vá embora. Ela não vem muito para cá, então a gente aproveita as férias. Nessas férias, a gente está aproveitando bastante, passeando muito".