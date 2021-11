Em Belém, visitantes buscam a tranquilidade da Praça da República durante o feriado

A tranquilidade da Praça da República, em Belém, é destino certo de famílias paraenses e turistas que buscam por lazer ou desejam conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade. Lá está o primeiro e único conjunto escultórico no Brasil a homenagear à República, inaugurado em 15 de novembro de 1897. 124 anos depois, no feriado de Proclamação da República, o local continua sendo muito procurado por visitantes, ainda que muitos não conheçam a simbologia que existe por trás desses monumentos, que contam um pouco da história do Brasil.

VEJA MAIS

Na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 10h, o movimento na praça estava tranquilo. Aproveitando o canto dos pássaros, o pequeno Wellington José, de 10 anos, lia um livro sentado em um banco ao lado do pai, o professor Henrique Juvenal. Para ele, a praça é uma das mais bonitas que existem, e representa uma metáfora do que é a república. "A república, que deveria ser um sistema aberto, em que todos podem estar, conviver pacificamente, e que pudesse existir um bem comum. Mas o que se percebe hoje, dia da Proclamação da República, é a falta de memória. Talvez por conta do que a república vem representando para as pessoas hoje", disse.

Caminhando próximo à escultura de Marianne —alegoria feminina republicana francesa —, o historiador Rudivaldo Souza ressaltou que a criação da praça é um marco importante do ponto de vista histórico. Ele afirma que a Proclamação da República foi um golpe de Estado, que inicialmente estava marcado para o dia 20, mas foi antecipado após boatos de que o Marechal Deodoro da Fonseca estava preso. "Posteriormente a isso, o Benjamin Constant, e principalmente o então governador do Pará, Justo Chermont, que era um positivista republicano, procuram simbolizar a república com este monumento que está aqui, porque o povo ainda não entendia a mudança do regime", explicou.

O pesquisador também disse sentir falta de uma estrutura que ofereça aos visitantes da praça informações mais claras sobre os monumentos históricos, como placas ilustrativas, e até com o advento da tecnologia, para que mais jovens possam se interessar e visitar o espaço. "Nós precisamos divulgar mais esse memorial, o monumento da república. Muita gente frequenta aqui, mas nunca percebeu o que isso simboliza", pontuou Souza. "A praça precisa também que os gestores dêem uma estrutura melhor para essas pessoas que procuram um espaço de lazer e entretenimento".

Visitando pela primeira vez a cidade, a família Silva veio de Fortaleza para curtir o feriado e conhecer o norte do país. Gleidson, Patrícia e o pequeno Heitor, de três anos, ficaram encantados com a culinária paraense. Para o casal, a data da Proclamação da República tem um significado especial, pois é quando eles comemoram aniversário de casamento. E para celebrar o oitavo ano juntos, o destino escolhido foi Belém. "Além da beleza da cidade, a culinária já é um atrativo à parte. Todo dia a gente come tacacá, ainda não conseguimos nos desfazer disso", disse Gleidson, aos risos.

Andando pela Praça da República, o casal percebeu uma similaridade arquitetônica com as praças de Santiago, capital do Chile. "A praça é muito bonita, grande, arborizada. Me parece que o Pará preserva bastante a história, os monumentos, fachadas, prédios. A gente decidiu vir hoje para visitar, andar com calma e conhecer todos os monumentos. Nós visitamos Santiago e lá as praças sempre têm monumentos e figuras históricas, referentes à grandes batalhas e guerras. Achei muito parecido", declarou.