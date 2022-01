Em Belém, vacinação infantil será aberta para os nascidos em 2013

Belém segue com a vacinação infantil contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 21. Dessa vez, as crianças nascidas em 2013 recebem a primeira dose da vacina Pfizer pediátrica.

Crianças com comorbidades ou PCDs, nascidas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e os nascidos até o dia 18 de janeiro de 2017 (05 a 11 anos completos) continuarão sendo atendidas normalmente.

A Sesma informa que segue disponibilizando 17 pontos de vacinação, exclusivamente, para as crianças, com funcionamento de 9h às 17h.

Para vacinação os menores de idade devem ser acompanhados pelo responsável, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos devem ser apresentados. Será disponibilizado no ponto de vacinação o termo de responsabilidade para vacinação contra a Covid-19 que será assinado pelo responsável da criança.

Pontos de vacinação exclusivos para o atendimento de crianças:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Tv. Perebebuí, 2042, Pedreira;

3. CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

9. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

10. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

11. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

12. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

13. Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estr. do São Francisco, s/n - São Francisco;

14. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso

D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

15. Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente - UREMIA, Av. Alcindo Cacela, 1421

– Umarizal;

16. Unifamaz, Av. Visc. de Souza Franco, 72 – Reduto;

17. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA - Campus Guamá), situado no Campus Universitário

Guamá – Av. Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus