Em Belém, unidade móvel de vacinação chega ao bairro da Sacramenta nesta quarta

Nesta quarta-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) continua com o serviço da Unidade Móvel de Vacinação contra a covid-19, que percorre bairros e distritos da capital. Dessa vez, a imunização será no bairro da Sacramenta.

A unidade móvel vai ficar estacionada das 7h às 13h, no estacionamento do IT Center da Avenida Senador Lemos, 3153, Sacramenta.

São disponibilizadas as três doses da vacina anticovid-19. Além do imunizante, a Unidade vai disponibilizar vacinas contra meningite, HPV, gripe (Influenza), dupla adulto e tríplice viral.

Para se vacinar é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação, no caso de quem vai tomar a segunda ou terceira dose contra a covid-19.

Vacinação nas Unidades Básicas de Saúde e outros pontos

De segunda a sexta (exceção dos feriados), das 9h às 17h, Belém também segue com aplicando as três doses da vacina contra a covid-19 em 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 21 Unidades de Estratégia da Saúde da Família (USF).

As aplicações também estão disponíveis, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Centro Universitário Fibra e no Hospital Naval de Belém.

Além disso, a população que ainda não foi vacinada pode procurar pelas doses no horário das 10h às 20h, no Shopping Bosque Grão-Pará (acessos D e G) e no Shopping Boulevard. Mais detalhes estão disponíveis no site Belém Vacinada.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)