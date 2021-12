Em Belém, terminais de transporte já registram fluxo intenso de passageiros

A última semana do ano começou com intenso movimento nos terminais de transporte de Belém. Contudo, os passageiros que optaram por sair da capital paraense já nesta segunda-feira (27) para curtir a virada de ano em outras cidades tiveram que ter paciência. No Aeroporto Internacional foram registradas longas filas nos guichês das companhias aéreas. Já no Terminal Rodoviário o fluxo de passageiros foi grande durante a manhã.

De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), a expectativa é que 23.500 passageiros passem pelo Terminal Rodoviário de Belém durante o período de Ano Novo. O número representa um crescimento de 50% em relação ao ano de 2020. Entre os destinos mais procurados dentro do Estado estão Mosqueiro, Bragança, Marudá, Salinas, Vigia, Colares e Abaetetuba. Fora do Pará, os passageiros estão indo mais para São Luís, Fortaleza, Recife, Natal e Rio de Janeiro.

Para as empresas de transporte rodoviário, a expectativa é que a movimentação aumente ao longo da semana. “O movimento está até bom, não comparado ao que era antes da pandemia, mas está bom. Antes da pandemia a gente batia 8, 9 mil reais no caixa, hoje é no máximo 2 mil. A gente espera que melhore até o final da semana” afirma Adria Lima, vendedora em uma empresa de transporte intermunicipal.

O setor da aviação também está apostando no movimento para os próximos dias. No Aeroporto Internacional de Belém - Júlio Cezar Ribeiro, a estimativa é que entre os dias 17 de dezembro de 2021 até 3 de janeiro de 2022, cerca de 206.493 passageiros embarquem e desembarquem na cidade. O aumento é 29%, se comparado à movimentação de 2020 registrada no mesmo período, em que 160.552 viajantes passaram pelo aeroporto.

Já os voos previstos para esse período são de 1.537, o que representa um crescimento de 27% em relação à mesma época de 2020, em que foram registrados 1.212 viagens na capital paraense. Neste ano, para quem já está com passagens compradas, também é preciso estar atento às regras sanitárias para entrar no Brasil. O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, emitido pelo Ministério da Saúde (MS), está com incertezas, mas outros documentos são obrigatórios.

O administrador e empresário Helder Cabral Jr., morador de Ananindeua, aproveitou o recesso de fim de ano para descansar e renovar as energias para o próximo ano fora do Estado. Ele escolheu Santa Catarina como destino para comemorar a virada de ano junto com amigos. No momento do embarque, o passageiro se surpreendeu com o intenso movimento de pessoas no Aeroporto Internacional de Belém.

“Eu pensei que fosse ter menos gente, ainda mais nesse horário, está bastante movimentado. Acredito que as pessoas estão começando a voltar a levar suas vidas de uma forma normal. Fico bastante feliz com isso e vou procurar fazer a minha parte também, já com a terceira dose da vacina contra Covid-19 tomada e da gripe também. Agora é só aproveitar uma praia e curtir os amigos, tem tempo que não viajo para fora do Pará”, revela.

Outro meio de transporte que deve ser bastante procurado neste final de ano é o fluvial. De acordo com a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), cerca de 30 mil passageiros devem se deslocar pelos rios paraenses saindo do Terminal Hidroviário de Belém.